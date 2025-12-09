Ο ανασχηματισμός ήταν αναμενόμενος, συζητείτο, αλλά αιφνιδίασε η χρονική στιγμή, που ανακοινώθηκε. Λίγοι περίμεναν ότι την περασμένη Παρασκευή, αμέσως μετά το ταξίδι του στο Κίεβο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ανακοίνωνε τις αλλαγές. Καλή η ημέρα, γιατί ακολουθεί Σαββατοκύριακο και οι πολίτες είναι, γενικώς, πιο χαλαροί. Επί της ουσίας, αναμενόταν μεγαλύτερης έκτασης ανασχηματισμός, αλλά δεν έγινε. Ως προς τον χαρακτήρα, είναι σαφές: Ο Πρόεδρος έχει ενισχύσει το κεντροδεξιό χαρακτήρα της κυβέρνησής του, παρά το γεγονός ότι κάποιοι αναζητούν διακαώς το ακροδεξιό ΕΛΑΜ. Και, μάλιστα, βαπτίζουν ανθρώπους Ελαμίτες για να υποστηρίξουν το αφήγημα τους.

Κ.ΒΕΝ.