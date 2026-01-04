Η EMBIO Diagnostics αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η επένδυση στην τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης για την Κύπρο, σε μια περίοδο όπου η διεθνής ανταγωνιστικότητα και η προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων συνδέονται άμεσα με την καινοτομία και την τεχνογνωσία.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Κωνσταντίνο Λοΐζου, οι επενδυτές αναζητούν τρία βασικά στοιχεία πριν τοποθετήσουν κεφάλαια: μια ισχυρή και συνεκτική ομάδα, ξεκάθαρο πλάνο διεθνούς επέκτασης και βαθιά γνώση της αγοράς στην οποία απευθύνεται το προϊόν.

Όπως επισημαίνει, η EMBIO έχει επενδύσει συστηματικά στη δημιουργία εσωτερικής τεχνογνωσίας και στην κατανόηση των διεθνών αγορών, στοιχεία που ενισχύουν την αξιοπιστία της απέναντι σε επενδυτές. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι ο συγχρονισμός μεταξύ εταιρείας και επενδυτή παραμένει κρίσιμος, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η βιοτεχνολογία και το deep-tech, όπου οι αποδόσεις έρχονται σε βάθος χρόνου.

Η καινοτομία ως εθνική πρόκληση

Αναφερόμενος στο κυπριακό περιβάλλον, ο κ. Λοΐζου σημειώνει ότι, παρά τη θετική δυναμική, εξακολουθεί να υπάρχει χαμηλή διάθεση ενσωμάτωσης καινοτόμων πρακτικών στην καθημερινή λειτουργία της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Όπως υποστηρίζει, το κράτος, ως ο μεγαλύτερος εργοδότης και χρηματοδότης, μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, υιοθετώντας τεχνολογικές λύσεις και ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη διαφάνεια. Μια τέτοια προσέγγιση, προσθέτει, θα μπορούσε να ξεκλειδώσει πρόσθετες επενδύσεις και να επιταχύνει τη δημιουργία τεχνογνωσίας στη χώρα.

Βιοτεχνολογία και deep-tech

Ο CEO της EMBIO υπογραμμίζει ότι η βιοτεχνολογία αποτελεί επένδυση μακράς πνοής, καθώς διεθνώς μπορεί να απαιτηθούν έως και 15 χρόνια μέχρι μια τεχνολογία να περάσει από το εργαστήριο στην αγορά. Όπως εξηγεί, αυτό ισχύει ακόμη και σε ώριμα οικοσυστήματα όπως εκείνα της Ελβετίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική διοίκηση, τη συνέπεια στη χρηματοδότηση και την υπομονή στο χτίσιμο υποδομών και ομάδων.

Στην Κύπρο, προσθέτει, η βιοτεχνολογία εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται περιορισμένα, γεγονός που επιβραδύνει την ενσωμάτωσή της στην οικονομία. Κατά τον ίδιο, η επιτάχυνση μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την ουσιαστική ενσωμάτωση τεχνολογικών λύσεων σε υπηρεσίες και διαδικασίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς.

Απόδειξη αξίας της καινοτομίας

Σύμφωνα με τον κ. Λοΐζου, το κέρδος λειτουργεί ως βασικός δείκτης της πραγματικής οικονομικής αξίας της καινοτομίας. Όταν ένα προϊόν υψηλής τεχνολογίας δημιουργεί κέρδος, αυτό αποδεικνύει ότι ανταποκρίνεται σε υπαρκτή ανάγκη της αγοράς.

Στην περίπτωση της EMBIO, η εμπορική αξιοποίηση τεχνολογιών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα επιτρέπει την επανεπένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων λύσεων με ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα.

Η καινοτομία, όπως τονίζει, γίνεται βιώσιμη μόνο όταν μεταφράζεται σε απτό όφελος για τον χρήστη, σε όρους υγείας, εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης της καθημερινότητας. Η αγορά, σημειώνει, δεν επενδύει σε αφηρημένες ιδέες αλλά σε λύσεις που αποδεικνύουν με σαφήνεια την αξία τους στην πράξη.

Διεθνείς συνεργασίες

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της EMBIO, ο κ. Λοΐζου αναφέρεται στη συνεργασία με τον Sasha Vezenkov, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συνέργειες λειτουργούν ως επιταχυντές αξιοπιστίας και διεθνούς παρουσίας. Όπως εξηγεί, η ταύτιση ενός καινοτόμου προϊόντος με προσωπικότητες που εκπέμπουν συνέπεια και διεθνή προσανατολισμό ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού και διευκολύνει την είσοδο σε νέες αγορές.

Η Κύπρος ως ανερχόμενος κόμβος καινοτομίας

Ο κ. Λοΐζου εκτιμά ότι η Κύπρος έχει σημειώσει πρόοδο στον τομέα της τεχνολογίας και του R&D, με ένα οικοσύστημα που στηρίζεται αφενός στις fintech εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα και αφετέρου σε επιχειρήσεις τεχνολογίας που αξιοποιούν εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια. Καθοριστικό ρόλο, όπως αναφέρει, διαδραματίζει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, αν και ενισχύει τη διαφάνεια, δημιουργεί προκλήσεις, ιδιαίτερα για νεότερες εταιρείες με αυξημένα διαχειριστικά κόστη. Καταλήγοντας, τονίζει ότι για να μπορέσουν εταιρείες όπως η EMBIO να επανεπενδύουν με συνέπεια και να κλιμακώνουν τη δραστηριότητά τους, απαιτείται σταθερότερη και πιο επαρκής στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, ώστε τα οφέλη να είναι μετρήσιμα για την οικονομία και την κοινωνία.