Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προχωρεί στη θεσμοθέτηση τακτικών διαλόγων με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, εγκαινιάζοντας για πρώτη φορά δομημένο και μόνιμο μηχανισμό επικοινωνίας με βασικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η στενότερη παρακολούθηση των τομεακών εξελίξεων, των προκλήσεων και προοπτικών της οικονομίας, μέσα από άμεση άντληση πληροφόρησης από τους εμπλεκόμενους φορείς. Παράλληλα, η ΚΤΚ επιδιώκει την αξιοποίηση απόψεων και εισηγήσεων για τη διαμόρφωση πολιτικών, καθώς και την ενημέρωση των φορέων και της κοινωνίας για τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τις πολιτικές της.

Οι θεσμοθετημένοι διάλογοι θα πραγματοποιούνται με εκπροσώπους συνδέσμων και οργανισμών από βασικούς κλάδους της οικονομίας, όπως η βιομηχανία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ο τουρισμός και η τεχνολογία. Τα αποτελέσματα και τα βασικά σημεία των συζητήσεων θα δημοσιοποιούνται μέσω δελτίων Τύπου και στον ιστότοπο της ΚΤΚ, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία.

Ο Διοικητής της ΚΤΚ, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας, δηλώνοντας:

«Στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου θεωρούμε καθοριστικής σημασίας τη διαρκή επικοινωνία με όλους τους βασικούς φορείς της οικονομίας. Μέσα από τις τακτικές αυτές συναντήσεις και το διάλογο, θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε με δομημένο τρόπο για τις τρέχουσες προκλήσεις, να διαμορφώνουμε πιο στοχευμένες πολιτικές και να ενισχύουμε την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία με τους συντελεστές της αγοράς.»

Όπως πρόσθεσε, «η ανοιχτή επικοινωνία με τους φορείς της οικονομίας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αποστολής μιας Κεντρικής Τράπεζας, η οποία οφείλει να αλληλοεπιδρά με ενδιαφερόμενους φορείς, να αφουγκράζεται τις ανησυχίες και τις εισηγήσεις τους και να ενισχύει τον διάλογο, με στόχο το καλώς νοούμενο συμφέρον τόσο της οικονομίας όσο και της κοινωνίας».

Η πρώτη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 27 Φεβρουαρίου 2026 και θα φέρει τον τίτλο:

«Πρώτος Θεσμοθετημένος Διάλογος της ΚΤΚ με την Επιχειρηματική Κοινότητα: Προκλήσεις και Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας».