Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) δημοσίευσε τις Μακροοικονομικές Προβλέψεις Δεκεμβρίου 2025 για την κυπριακή οικονομία, σκιαγραφώντας ένα σενάριο σταθερής ανάπτυξης, χαμηλού πληθωρισμού και αγοράς εργασίας κοντά στην πλήρη απασχόληση για την περίοδο 2025–2028.

Ανάπτυξη με αιχμή την εγχώρια ζήτηση

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ εκτιμάται στο 3,5% το 2025, έναντι 3,9% το 2024, ενώ για την περίοδο 2026–2028 προβλέπεται μέση ετήσια μεγέθυνση 3%. Η πορεία αυτή αποδίδεται κυρίως στην άνοδο της εγχώριας ζήτησης, με καθοριστική συμβολή από την ιδιωτική κατανάλωση και τις μεγάλες μη οικιστικές ιδιωτικές επενδύσεις (υποδομές ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, έργα του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).

Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο και τη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ, η ΚΤΚ δεν αναμένει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία, λόγω του περιορισμένου εμπορίου αγαθών με τις ΗΠΑ. Τυχόν επιδράσεις εκτιμώνται ως έμμεσες, μέσω της εξωτερικής ζήτησης υπηρεσιών.

Εξαγωγές υπηρεσιών, τουρισμός και ναυτιλία

Οι καθαρές εξαγωγές ενισχύονται από τον τομέα της τεχνολογίας και τις εξαγωγές υπηρεσιών διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και από τις χρηματοπιστωτικές και επαγγελματικές υπηρεσίες. Ο τουρισμός συνεχίζει να στηρίζει την ανάπτυξη, με αυξημένες αφίξεις από Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ και ΕΕ, ενώ θετική παραμένει και η συνεισφορά της ναυτιλίας.

Σε σύγκριση με τις προβλέψεις Σεπτεμβρίου 2025, το ΑΕΠ του 2025 αναθεωρείται ανοδικά κατά 0,2 π.μ., λόγω καλύτερων επιδόσεων σε τεχνολογία, εμπόριο, τουρισμό και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Αγορά εργασίας κοντά στην πλήρη απασχόληση

Η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί στο 4,5% το 2025 από 4,9% το 2024, και να σταθεροποιηθεί γύρω στο 4,5% την περίοδο 2026–2028, αντανακλώντας συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Η εκτίμηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις θετικές προσδοκίες απασχόλησης και τη συνεχιζόμενη μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων. Για το 2026–27, η ανεργία αναθεωρείται καθοδικά κατά 0,2 π.μ..

Πληθωρισμός κάτω από 1% το 2025

Ο πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 0,8% το 2025 από 2,3% το 2024, λόγω αποπληθωριστικών πιέσεων στα βιομηχανικά προϊόντα (εκτός ενέργειας) και στην ενέργεια, καθώς και της επιβράδυνσης στα τρόφιμα. Ρόλο διαδραματίζουν η ανατίμηση του ευρώ και η εκτροπή φθηνότερων κινεζικών εισαγωγών προς ΕΕ/Κύπρο.

Για τα επόμενα έτη, ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 1,7% το 2026, 2,2% το 2027 και 1,9% το 2028, με τις τιμές ενέργειας να επηρεάζονται από τον φόρο άνθρακα (2026–2027) και τη μετάβαση στο ETS2 το 2028. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025, ο πληθωρισμός αναθεωρείται καθοδικά κατά 0,2 π.μ. για το 2025 και 0,4 π.μ. για το 2026, μεταξύ άλλων λόγω της επέκτασης μειωμένου ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα έως το τέλος του 2026.

Δομικός πληθωρισμός σε ήπια τροχιά

Ο δομικός πληθωρισμός προβλέπεται να κινηθεί κατά μέσο όρο στο 1,9% την περίοδο 2025–2028, επηρεαζόμενος από την εξασθένιση των αποπληθωριστικών πιέσεων στα βιομηχανικά προϊόντα και τη σταδιακή επιβράδυνση στις υπηρεσίες. Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025, καταγράφεται ελαφρά καθοδική αναθεώρηση (0,1 π.μ.) για το 2025–26.

Κίνδυνοι και αποκλίσεις

Για το ΑΕΠ (2026–28), οι κίνδυνοι αξιολογούνται ελαφρώς καθοδικοί, κυρίως λόγω του εξωτερικού περιβάλλοντος, με αντιστάθμιση από την αναμενόμενη θετική επίδραση της φορολογικής μεταρρύθμισης στην κατανάλωση από το 2026. Για τον πληθωρισμό, οι κίνδυνοι είναι ελαφρώς ανοδικοί, συνδεδεμένοι με μισθολογικές πιέσεις, την ΑΤΑ και τα περιθώρια κέρδους, ενώ καθοδικοί κίνδυνοι αφορούν χαμηλότερες τιμές ενέργειας και την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού.