Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του Κανονισμού για τις Ξένες Επιδοτήσεις (Foreign Subsidies Regulation – FSR), με στόχο την ενίσχυση της προβλεψιμότητας, τη διαφάνεια και τη νομική ασφάλεια για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι κατευθυντήριες γραμμές αποσαφηνίζουν βασικές πτυχές του FSR, παρέχοντας ένα πρακτικό πλαίσιο εφαρμογής τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις αρμόδιες αρχές.

Τι αποσαφηνίζουν οι κατευθυντήριες γραμμές

Ειδικότερα, οι κατευθυντήριες γραμμές καλύπτουν:

την εκτίμηση των στρεβλώσεων που προκαλούνται από ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά,

τη χρήση του μηχανισμού πρόσκλησης υποβολής προσφορών, μέσω του οποίου η Επιτροπή μπορεί να ζητά προηγούμενη κοινοποίηση συγκεντρώσεων ή ξένων χρηματοδοτικών συνεισφορών σε δημόσιους διαγωνισμούς, ακόμη και όταν κανονικά δεν απαιτείται κοινοποίηση, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Χρονοδιάγραμμα και υποχρεώσεις της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να έχει δημοσιεύσει τις κατευθυντήριες γραμμές έως τις 13 Ιανουαρίου 2026. Παράλληλα, ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις προβλέπει ότι η Κομισιόν θα υποβάλει έως τις 14 Ιουλίου 2026 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκθεση επανεξέτασης, στην οποία θα αξιολογείται η πρακτική εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του FSR.

Δηλώσεις Επιτρόπων

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέσα Ριμπέρα, δήλωσε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν «έναν σαφή και πρακτικό τρόπο μετατροπής των καλών προθέσεων σε δράση», διευκρινίζοντας τις προσδοκίες όλων των πλευρών για υπεύθυνη λήψη αποφάσεων, ώστε οι επενδύσεις να προχωρούν με τρόπο που να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες.

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ, υπογράμμισε ότι στόχος της ΕΕ είναι ο επί ίσοις όροις ανταγωνισμός για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές προσφέρουν σαφήνεια για την αντιμετώπιση των στρεβλωτικών επιπτώσεων των ξένων επιδοτήσεων, ιδίως στους δημόσιους διαγωνισμούς, συμβάλλοντας στην προστασία της ενιαίας αγοράς και στη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας.