Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) προτάσεις για τροποποίηση των τελών και χρεώσεων που καταβάλλουν οι Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), οι Διαχειριστές Αγορών και άλλες εποπτευόμενες οντότητες, καθώς και για την εισαγωγή τελών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα σε ιδιώτες επενδυτές (PRIIP).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΚ στη Λευκωσία, στις 12 Ιανουαρίου 2026, δημοσιεύθηκαν δύο έγγραφα διαβούλευσης. Το πρώτο αφορά προτεινόμενες αλλαγές στο πλαίσιο του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου 87(Ι)/2017, ενώ το δεύτερο εστιάζει στα τέλη και τις χρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014 για τα PRIIP.

Αλλαγές στη μεθοδολογία των ετήσιων τελών

Στο πρώτο έγγραφο, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις εισάγουν αλλαγές στη μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τελών που καταβάλλονται από τις ΚΕΠΕΥ, τους Διαχειριστές Αγορών, καθώς και από υποκαταστήματα επενδυτικών επιχειρήσεων άλλων κρατών μελών και τρίτων χωρών που έχουν εγκατασταθεί στη Δημοκρατία.

Παράλληλα, προτείνονται τροποποιήσεις στις υποχρεώσεις γνωστοποίησης μετά τη χορήγηση άδειας, με την εισαγωγή νέων τύπων πληροφοριών που θα πρέπει να κοινοποιούνται στην ΕΚΚ και την κατάργηση υποχρεώσεων που δεν θεωρούνται πλέον εφαρμόσιμες.

Νέα ετήσια τέλη για PRIIPs

Το δεύτερο έγγραφο διαβούλευσης αφορά οντότητες που εποπτεύονται από την ΕΚΚ και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014. Σε αυτό προτείνεται η εισαγωγή ετήσιων τελών και χρεώσεων που θα καταβάλλονται από τους παραγωγούς PRIIPs, καθώς και από πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές ή πωλητές PRIIPs.

Στόχος η ευθυγράμμιση και η οικονομική αυτονομία

Η ΕΚΚ επισημαίνει ότι η αναθεώρηση των τελών εντάσσεται σε μια συνολική επανεξέταση του πλαισίου χρεώσεων της Αρχής. Στόχος είναι η καλύτερη ευθυγράμμιση των τελών με τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των εποπτευόμενων οντοτήτων, η μείωση της εξάρτησης από δημόσιους πόρους και η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής αυτονομίας της ΕΚΚ.