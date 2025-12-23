Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) προτεινόμενες τροποποιήσεις της Οδηγίας για τους Χρηματοπιστωτικούς Ομίλους Ετερογενών Δραστηριοτήτων (ΔΙ 87-12), με στόχο την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης (ESAP).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΚ στη Λευκωσία, το σχετικό έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης δημοσιεύθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2025 και αφορά την προσαρμογή του ισχύοντος πλαισίου στις νέες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις διαφάνειας και πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία (ΕΕ) 2023/2864 και αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι συγκεκριμένες πληροφορίες που γνωστοποιούνται από Επενδυτικές Επιχειρήσεις, Εταιρείες Διαχείρισης και Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) της Δημοκρατίας, οι οποίες ανήκουν σε χρηματοοικονομικό συγκρότημα, καθίστανται διαθέσιμες μέσω του ESAP.

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης (ESAP) αποτελεί την ενιαία ψηφιακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πληροφορίες που αφορούν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τη βιωσιμότητα, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη συγκρισιμότητα και την πρόσβαση των επενδυτών σε αξιόπιστα δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υποβολή σχολίων έως 12 Ιανουαρίου 2026

Η ΕΚΚ καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς και επαγγελματίες της αγοράς να υποβάλουν τα σχόλια και τις εισηγήσεις τους στο Τμήμα Πολιτικής της Αρχής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση policy@cysec.gov.cy, το αργότερο μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2026.

Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης εντάσσεται στο πλαίσιο της ομαλής ενσωμάτωσης του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και της ενίσχυσης της εποπτείας και διαφάνειας στην κυπριακή κεφαλαιαγορά.