Στις 213 ακάλυπτες επιταγές ανήλθε ο αριθμός το 2025, σύμφωνα με τον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ), όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Τα στοιχεία για τον Δεκέμβριο 2025 καταγράφουν συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση τόσο στον αριθμό όσο και στη συνολική αξία των ακάλυπτων επιταγών, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Εξέλιξη αριθμού ακάλυπτων επιταγών

Με βάση τις καταχωρήσεις στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ:

2025: 213 ακάλυπτες επιταγές

213 ακάλυπτες επιταγές 2024: 300

300 2023: 356

356 2022: 473

Τα στοιχεία αποτυπώνουν σταθερή καθοδική πορεία την τελευταία τετραετία.

Η αξία των ακάλυπτων επιταγών

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στη συνολική χρηματική αξία των ακάλυπτων επιταγών:

2025: €630.249

2024: €617.873

€617.873 2023: €1.767.912

€1.767.912 2022: €1.518.669

Παρά τη μικρή αύξηση σε σχέση με το 2024, η αξία παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2022 και του 2023.

Εκδότες ακάλυπτων επιταγών

Σε ό,τι αφορά τους εκδότες ακάλυπτων επιταγών, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 113 καταχωρήσεις, ως εξής:

39 νομικά πρόσωπα

28 φυσικά πρόσωπα

46 φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικά πρόσωπα

Για σύγκριση, ο συνολικός αριθμός εκδοτών ήταν:

2024: 202

202 2023: 274

274 2022: 255

Η μείωση θεωρείται ενδεικτική βελτίωσης της χρηματοοικονομικής συμπεριφοράς, αλλά και της αυξημένης εποπτείας μέσω του ΚΑΠ.