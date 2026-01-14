Η προώθηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η πορεία των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος βρέθηκαν στο επίκεντρο διαδοχικών συσκέψεων στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ.

Συντάξεις: επάρκεια, βιωσιμότητα και χρονοδιάγραμμα

Σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρουσία των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών, ενημερώθηκε για την προεργασία που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν οι βασικοί στόχοι της μεταρρύθμισης, οι οποίοι εστιάζουν στην επάρκεια και αύξηση των συντάξεων, καθώς και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ταμείου, μαζί με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επόμενων βημάτων.

Υδατικό: ανομβρία, αφαλατώσεις και διαχείριση ζήτησης

Στη σύσκεψη για το υδατικό, με τη συμμετοχή της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, έγινε εκτενής ενημέρωση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, καθώς η Κύπρος διανύει μία από τις χειρότερες περιόδους παρατεταμένης ανομβρίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Πρόεδρος ενημερώθηκε για:

τις ενέργειες που αφορούν τις μονάδες αφαλάτωσης ,

, τη χρήση ανακυκλωμένου νερού ,

, και τα μέτρα διαχείρισης της ζήτησης,

με στόχο να καλυφθούν, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τόσο οι υδρευτικές όσο και οι αρδευτικές ανάγκες.

Ενέργεια: Βασιλικό, κόστος ρεύματος και φυσικό αέριο

Σε ξεχωριστή σύσκεψη για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς, με τη συμμετοχή των Υπουργών Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και Εξωτερικών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε για την πορεία των ενεργειών που αφορούν το τερματικό στο Βασιλικό, καθώς και για άλλες πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στόχος των σχεδιασμών, όπως αναφέρθηκε, είναι:

η μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις,

για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η διασφάλιση επάρκειας ηλεκτρικού ρεύματος ,

, καθώς και η πρόοδος στην εμπορική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Συνεργασίες με ΗΑΕ

Στο πλαίσιο των συσκέψεων έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για την επικείμενη επίσκεψη, εντός Ιανουαρίου, Υπουργών της κυβέρνησης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με στόχο τη συνέχιση των συζητήσεων για συνεργασία στην υλοποίηση σημαντικών ενεργειακών και υδατικών έργων.