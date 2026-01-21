Όπως γράφει η ενεργειακή ιστοσελίδα energia.gr, επικαλούμενη δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο, η τουρκική Κυβέρνηση προτίθεται να κατασκευάσει φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 50 μεγαβάτ στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, κόστους περίπου 60 εκατ. δολαρίων.

Η εγκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δύο ετών και να συνδεθεί με το ηλεκτρικό δίκτυο στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το έργο επιχειρεί να καλύψει ένα χρόνιο έλλειμμα ισχύος στο ενεργειακό σύστημα των κατεχομένων. Η ηλεκτροπαραγωγή στα κατεχόμενα βασίζεται κυρίως στο μαζούτ, με πολύ μικρή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γεγονός που εκθέτει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε υψηλό κόστος και σε έντονες εξωτερικές διακυμάνσεις τιμών, αλλά επίσης και σε συχνές βλάβες και διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

