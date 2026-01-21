Μετά την τελευταία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ από το Νταβός για «πλαίσιο συμφωνίας» με το ΝΑΤΟ σχετικά με την Γροιλανδία και την ταυτόχρονη απόσυρση ή χαλάρωση απειλών για δασμούς σε 8 ευρωπαϊκές χώρες, μαζί με τη διαβεβαίωσή του ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία, υπήρξε άμεση ανοδική αντίδραση στις αμερικανικές χρηματαγορές.

Ο δείκτης S&P 500 ανέκαμψε σημαντικά από πρόσφατες απώλειες και έκλεισε υψηλότερα, με αύξηση πάνω από 1.5%.

Ο Dow Jones Industrial Average & Nasdaq επίσης είχε αύξηση +1.6%.

Οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στη διαφαινόμενη αποκλιμάκωση της έντασης και οι τραπεζικές μετοχές κινούνται υψηλότερα.

Από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώθηκε, πάντως, ότι η έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με φυσική παρουσία των ηγετών.