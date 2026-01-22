Την ώρα που κάποια κόμματα ετοιμάζονται να βγάλουν από τα συρτάρια τριάντα και πλέον προτάσεις νόμου που αλλάζουν το νομικό πλαίσιο των εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων, ο Σύνδεσμος Τραπεζών και η ACB E-Auctions παρουσίασαν χθες την πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Από τις 18 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι χθες αναρτήθηκαν συνολικά 20.840 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, ενώ έχουν αναρτηθεί και επιπλέον 485 πλειστηριασμοί που θα διενεργηθούν στο μέλλον. Στελέχη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και της θυγατρικής του συνδέσμου ACB E-Auctions, στο πλαίσιο ενημέρωσης των δημοσιογράφων, διαβεβαίωσαν πως οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί γίνονται με διαφάνεια, τονίζοντας πως η διαδικασία είναι αδιάβλητη, διαφανής και δίκαια προς όλους τους προσφόροδοτες.

Παράλληλα, σημείωσαν πως, όταν γίνονται αλλαγές στη νομοθεσία, αυτές ενσωματώνονται άμεσα στην πλατφόρμα. Πάντως, υπήρξε περίπτωση ενυπόθηκου ακινήτου που βγήκε σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό και η αξία του ανέβηκε αρκετά λόγω της ταυτόχρονης συμμετοχής 25 προσφοροδοτών.

Υπό αυστηρό πλαίσιο

Συνολικά, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ACB E-Auctions είναι εγγεγραμμένοι 10 χιλ. χρήστες από την Κύπρο και το εξωτερικό. Το 36% των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών αναστέλλεται καθώς οφειλέτης και δανειστής καταλήγουν σε συμφωνία.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, 45 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού δημοσιεύονται τα ακίνητα που θα βγουν στο σφυρί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών, σε δύο εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας, στην ιστοσελίδα του ενυπόθηκου δανειστή και στην πλατφόρμα της ACB E – Auctions.

Πλέον, γίνονται μόνο ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί καθώς από το 2022 έχουν σταματήσει οι φυσικοί πλειστηριασμοί. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διεξάγονται κάτω από το αυστηρό νομικό πλαίσιο του νόμου καθώς από το διάταγμα του υπουργού Οικονομικών, περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτων μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού μέσω του οποίου καθορίζονται οι διαδικασίες.

Όπως και στους φυσικούς πλειστηριασμούς, ακολουθούνται οι ίδιες ενέργειες και στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, ενώ οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ενυπόθηκων οφειλετών είναι τα ίδια. Επίσης, με τις ηλεκτρονικές εκποιήσεις οι προσφορές υποβάλλονται σε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο (δύο ώρες) και κερδίζει το ακίνητο αυτός που θα ποντάρει την υψηλότερη προσφορά.

Πέντε βήματα για την εγγραφή

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) έχουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη πλατφόρμα των πλειστηριασμών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, τηλεφώνου και tablet. Στη συνέχεια θα πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα. Αξίζει να σημειωθεί πως για τους φορολογικούς κατοίκους Κύπρου η εγγραφή και πιστοποίηση των στοιχείων είναι πλήρως αυτοματοποιημένη χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους Cylogin.

Οι προσφορόδοτες θα μπορούν να επιλέξουν το ακίνητο που τους ενδιαφέρει και εντός 1-5 ημερών πριν από τον πλειστηριασμό θα πρέπει να καταθέσουν το ποσό της εγγύησης που αντιστοιχεί στο 10% της επιφυλασσόμενης τιμής του πλειστηριασμού.

Οι ενυπόθηκοι οφειλέτες μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά μέσω του διαδικτύου τη διαδικασία των πλειστηριασμών, ενώ έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν το ακίνητο τους. Επιπρόσθετα συγγενείς πρώτου βαθμού έχουν το προνόμιο για να αγοράσουν το ακίνητα στην τελευταία τιμή κατά το κλείσιμο του πλειστηριασμού στην περίπτωση που αποτελούν κύρια κατοικία αξίας μέχρι €350 χιλ.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονικά όρια, όπως εκάστοτε ισχύουν, ο υπεύθυνος υπάλληλος πλειστηριασμού συντάσσει την έκθεση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού με την οποία κατακυρώνει το ακίνητο στον υψηλότερο προσφοροδότη, στον οποίο θα ενημερωθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν για τη μεταβίβαση του ακινήτου στο όνομά του. Επίσης, θα ενημερωθούν σχετικά και με τη διαδικασία επιστροφής της εγγύησης συμμετοχής, η οποία συνήθως αφαιρείται από την συνολική προσφορά.

Σύμφωνα με στελέχη του συνδέσμου, με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς έχουν εξαλειφθεί τα φαινόμενα τραμπουκισμών που υπήρχαν στους φυσικούς πλειστηριασμούς. Επίσης, η διαδικασία είναι αδιάβλητη, διαφανής και δίκαια προς όλους τους προσφοροδότες ενώ χρόνο με τον χρόνο το ενδιαφέρον μεγαλώνει. Με αύξηση του αριθμού των υποψηφίων προσφοροδοτών (αυξάνεται η τιμή προς όφελος του οφειλέτη).