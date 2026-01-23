Η επενδυτική κοινότητα δανείζει σήμερα την Κύπρο με πιο ευνοϊκούς όρους, ακόμη ευνοϊκότερους σε σχέση με το επιτόκιο που τη δάνεισαν για το ίδιο ποσό και την ίδια χρονική περίοδο αποπληρωμής το 2023.

Δηλαδή, μέσα σε δύο χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία αύξησε ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη της οποίας απολαμβάνει από την επενδυτική κοινότητα, έχοντας ως σύμμαχο τις καλές δημοσιονομικές επιδόσεις, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις θετικές αξιολογήσεις από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η διαφορά τιμής (spread) με τα επιτόκια βάσης mid-swaps ήταν 44 μονάδες βάσης (0,44%) κάτι το οποίο αποτελεί ιστορικό χαμηλό για την Κυπριακή Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός δεν παραλείπει να τονίσει ότι «η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει αυτή την ορθή πολιτική, η οποία διασφαλίζει και τη μελλοντική αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας και δίνει και τη δυνατότητα «να μεταφέρουμε αυτά τα θετικά αποτελέσματα και στην κοινωνία μας».

Να δούμε τι ακριβώς έγινε όταν η Κύπρος βγήκε στις αγορές την Τετάρτη και ζήτησε δάνειο 1 δισ. μέσω νέου δεκαετούς Ευρωπαϊκού Μεσοπρόθεσμου Ομολόγου (ΕΜΤΝ) για να καλύψεις τις χρηματοδοτικές ανάγκες του 2026 και το τελικό επιτόκιο καθορίστηκε στο 3,25%.

Πρώτον, το επιτόκιο είναι χαμηλότερο από την έκδοση €1 δις. που έγινε τον Απρίλιο του 2023, δεκαετούς διάρκειας και η τιμολόγηση του επιτοκίου ήταν 4,125%. Για να το πούμε πιο απλά, η Κύπρος πλήρωσε φέτος μικρότερο επιτόκιο κατά 0,87% για να δανειστεί από τους επενδυτές το ίδιο ποσό και της ίδιας κατηγορίας Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων (EMNT) δεκαετούς διάρκειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλυσε ο Φιλελεύθερος, από τα στοιχεία εκδόσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 2025, η Κύπρος δεν βγήκε στις αγορές για να δανειστεί, αλλά το έκανε το 2024 για το ποσό του €1 δισ. αλλά με επταετές ομόλογο και επιτόκιο 3.25%.

Το 2023 ήταν η χρονιά που η Κύπρος δανείστηκε με δεκαετές ομόλογο της κατηγορίας EMTN και επιτόκιο 4,125%. Το 2021 η έκδοση αφορούσε 5ετές ομόλογο, το 2020 ο δανεισμός της Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε με δεκαετές και εικοσαετές ομόλογο, το 2019 οι εκδόσεις ήταν για πενταετές, δεκαπενταετές και τριαντακονταετές ομόλογο EMTN.

To 2018 η Κύπρος βγήκε στις αγορές μέσω της έκδοσης δεκαετούς ομολόγου για το ποσό του €1,5 δις. και το επιτόκιο ήταν 2,375%. Το 2016 και 2017 η Κυπριακή Δημοκρατία είχε εκδώσει επταετές ομόλογο EMTN.

Tον Οκτώβριο του 2015 προχώρησε στην έκδοση δεκαετούς ομολόγου για €1 δισ. με ονομαστικό επιτόκιο και απόδοση 4,250%, ενώ υπήρξε και ακόμη μια έκδοση για επταετές ομόλογο EMTN. Το 2014 η έκδοση που έγινε ήταν για πενταετές ομόλογο στην κατηγορία EMTN.

Αν πάμε ακόμη πιο πίσω χρονικά, τον Ιανουάριο 2010 η ∆ηµοκρατία εξέδωσε δεκαετές οµόλογο αναφοράς ΕΜΤΝ, ποσού €1 δισ. Εν µέσω δύσκολων συνθηκών στην αγορά το οµόλογο τιµολογήθηκε µε απόδοση 4,683% ή διαφορά 125 µονάδων βάσης πάνω από τα 10-ετή επιτόκια mid-swaps του ευρώ.

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, θετικά είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat και δείχνoυν ότι σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους κατέγραψε η Κύπρος το τρίτο τρίμηνο του 2025, με αποτέλεσμα να κατατάσσεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (-8,9 ποσοστιαίες μονάδες), την Ιρλανδία (-7,1 ποσοστιαία μονάδα), την Κύπρο (-6,1 ποσοστιαία μονάδα), τη Δανία (-3,1 ποσοστιαία μονάδα) και τη Λετονία (-2,3 ποσοστιαίες μονάδες).

Το κυπριακό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε κατά 6,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 και είναι στο 60,6% του ΑΕΠ ενώ στην Ευρωζώνη 88,5% του ΑΕΠ.