Στις €300 χιλ. κλείδωσε τελικά το όριο του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που θα τυγχάνουν επισκόπησης των οικονομικών τους καταστάσεων, από €200 χιλ. που εφαρμόζονταν πριν από την ομόφωνη έγκριση των δύο προτάσεων νόμου του ΔΗΣΥ. Με αυτά τα δεδομένα, 54.549 επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών €300 χιλ. θα τυγχάνουν επισκόπησης των οικονομικών τους καταστάσεων, αντί της διαδικασίας πλήρους ελέγχου, με την υποβολή ελεγμένων οικονομικών λογαριασμών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, το 2022 τα έσοδα από την συγκεκριμένη κατηγορία εταιρειών ήταν €301,7 εκατ., ενώ πέρσι κατέγραψαν έσοδα €414,3 εκατ.

Από το 2023 μέχρι σήμερα, επισκόπηση έκαναν 51.075 επιχειρήσεις που είχαν ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €200 χιλ. Το σύνολο των εισπράξεων που είχε το κράτος εντός του 2022 από αυτές τις εταιρείες ήταν €227,8 εκατ., ενώ πέρσι προέκυψαν έσοδα €306,8 εκατ..

Η αρχική πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ προέβλεπε αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που θα περνούν από επισκόπηση στις €900 χιλ., ωστόσο, μετά τις αντιδράσεις του Τμήματος Φορολογίας, της Κεντρικής Τράπεζας και των τραπεζών, ο πήχης κατέβηκε στις €400 χιλ. Χθες, με προφορική τροπολογία που υπέβαλλε το ΔΗΚΟ στην Ολομέλεια της Βουλής, διαφοροποιήθηκε ξανά το ποσό και τελικά οι εταιρείες με κύκλο εργασιών μέχρι €300 χιλ. θα τυγχάνουν επισκόπησης.

Με τη δεύτερη πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ, αρμόδια αρχή για τον καθορισμό των Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ορίζεται ο ΣΕΛΚ. Τα καθήκοντα, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του ΣΕΛΚ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση των Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα οποία εφαρμόζονται για τον καταρτισμό των οικονομικών καταστάσεων, τα οποία υποβάλλονται στον υπουργό για έγκριση. Επίσης, περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και την υποβολή εισηγήσεων στον υπουργό Οικονομικών για την τροποποίησή τους ή την εφαρμογή νέων Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τη διαβούλευση με τους επαγγελματικούς φορείς της Δημοκρατίας και άλλους εμπλεκομένους, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των εξελίξεων στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και την παρακολούθηση της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για την επικύρωση των Διεθνών Προτύπων.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών θα είναι αρμόδιος, μεταξύ άλλων, για την έγκριση των Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που υποβάλλονται ενώπιον του από την αρμόδια αρχή, την ενημέρωση των αντίστοιχων αρχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την υιοθέτηση των εκάστοτε προτεινόμενων Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την έγκρισή τους και τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα.