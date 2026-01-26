Δεν βιάζονται να μειώσουν τα επιτόκια οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ο πληθωρισμός κυμαίνεται κοντά στον στόχο και φαίνονται άνετοι με τα στοιχήματα των επενδυτών για σταθερά επιτόκια καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου στις 17-18 Δεκεμβρίου 2025 που δημοσιεύθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Αυτό σημαίνει, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ στις 5 Φεβρουαρίου δεν θα επιφυλάσσει εκπλήξεις, και με τα σημερινά δεδομένα δεν αναμένονται ανατροπές ούτε στην επόμενη που θα είναι στις 19 Μαρτίου. Οι πελάτες των τραπεζών που έχουν επιτόκιο δανείου συνδεδεμένο με της ΕΚΤ ή με το Euribor, έχουν δει σημαντικές μειώσεις τους προηγούμενες μήνες. Τώρα δεν αναμένεται να απολαύσουν άλλη μείωση. Προφανώς οι προβλέψεις και στο τέλος οι αποφάσεις να μην γίνει άλλη μείωση στα επιτόκια, ευνοούν τις τράπεζες, οι οποίες δεν θα υποστούν άλλες απώλειες στο επιτοκιακό τους εισόδημα. Και όλο αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο όπου στην τελική ευθεία βρίσκεται ο σχεδιασμός των τριετών επιχειρησιακών σχεδίων των τραπεζών.

Να θυμίσουμε ότι η ΕΚΤ διατήρησε το επιτόκιό της αμετάβλητο στο 2% στη συνεδρίαση της 17ης-18ης Δεκεμβρίου και αύξησε τις προβλέψεις για την ανάπτυξη, κάτι που οι αγορές θεώρησαν ως ένδειξη ότι ο πήχης για οποιαδήποτε χαλάρωση της πολιτικής ήταν εξαιρετικά υψηλός.

Μιλώντας, ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, σύμφωνα με τα πρακτικά, είπε ότι εφόσον η οικονομία αναπτύσσεται όπως προβλέπεται, οι αλλαγές στα επιτόκια είναι απίθανο να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της τράπεζας στο εγγύς μέλλον. «Το διοικητικό συμβούλιο θα μπορούσε να είναι υπομονετικό, αν και αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως δισταγμός να αναλάβει δράση» ανέφερε. «Συνολικά, η ΕΚΤ βρισκόταν επί του παρόντος σε καλή θέση από άποψη νομισματικής πολιτικής, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι η στάση της έπρεπε να θεωρηθεί στατική» ανέφερε.

Όσον αφορά την οικονομική ανάλυση, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμφώνησαν σε γενικές γραμμές με την αξιολόγηση που παρείχε ο κ. Λέιν στην ομιλία του. Παρόλο που οι παγκόσμιες προοπτικές ανάπτυξης είχαν βελτιωθεί, παρέμειναν υποτονικές σε σχέση με τον προ-πανδημίας μέσο όρο τους. Η παγκόσμια οικονομία, με κινητήρια δύναμη την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εμπορικές εντάσεις είχαν αφήσει λιγότερα ίχνη από ό,τι αρχικά φοβόταν – τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Οι προοπτικές για τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αναβαθμιστεί λόγω της πιο ανθεκτικής εγχώριας ζήτησης, η οποία υποστηρίχθηκε βραχυπρόθεσμα από θετικές επιπτώσεις στον πλούτο που προκύπτουν από τις υψηλότερες τιμές μετοχών, τις υψηλότερες δημοσιονομικές δαπάνες και τις επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Για την Κίνα, οι προοπτικές ανάπτυξης είχαν αναθεωρηθεί ελαφρώς προς τα πάνω ώστε να αντικατοπτρίζουν την ισχυρότερη από την αναμενόμενη δυναμική των εξαγωγών και τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά κίνητρα.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παρέμειναν επίσης υψηλοί, όπως αναφέρεται στα πρακτικά. Οι κύριοι πυλώνες του παγκόσμιου γεωπολιτικού τοπίου άλλαζαν ραγδαία. Υποστηρίχθηκε ότι αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν αβεβαιότητα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και να επηρεάσουν αρνητικά τη δυναμική ανάπτυξης της οικονομίας της ζώνης του ευρώ.

Τα μέλη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι ο πληθωρισμός συνέχισε να κυμαίνεται γύρω στο 2% τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, οι πιέσεις στις τιμές ήταν πιο επίμονες από ό,τι αναμενόταν στις προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Ενώ οι μεγάλες μειώσεις στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είχαν πρόσφατα σημαντική αρνητική συμβολή στον πληθωρισμό, ο πληθωρισμός της ενέργειας ήταν ισχυρότερος από ό,τι θα αναμενόταν δεδομένων των εξελίξεων στις τιμές των βασικών προϊόντων. Αυτό οφειλόταν στην αύξηση των περιθωρίων κέρδους διύλισης τους τελευταίους μήνες και εν μέρει λόγω της αβεβαιότητας που σχετίζεται με τις ενεργειακές κυρώσεις. Η μετακύλιση από τις τιμές των βασικών προϊόντων στις τιμές λιανικής ήταν επομένως ασθενέστερη από την αναμενόμενη. Αυτός ήταν ένας σημαντικός λόγος για τον υψηλότερο από τον αναμενόμενο πληθωρισμό στο δεύτερο εξάμηνο του 2025.