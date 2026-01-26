Μέσω προτάσεων νόμου, η Βουλή θα διευκρινίσει κάποια ζητήματα τα οποία δεν ξεκαθαρίζονται στη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία εφαρμόζεται από την 1η του χρόνου. Παράλληλα, θα περιληφθούν κάποιες επιπρόσθετες πρόνοιες για ενδυνάμωση της μεταρρύθμισης.

Τα κόμματα θα ετοιμάσουν προτάσεις νόμου, έτσι ώστε οι ανακαινίσεις κύριας κατοικίας να περιλαμβάνονται στις φορολογικές εκπτώσεις που θα λαμβάνουν οι φορολογούμενοι. Επίσης, θα προβλέπεται και η επιβολή διοικητικού προστίμου σε όσους δεν πληρώνουν τα ενοίκια μέσω τράπεζας ή ηλεκτρονικά.

Επιπρόσθετα, για να λαμβάνει κάποιος φορολογούμενος έκπτωση φόρου, θα πρέπει να έχει έστω και ένα εξαρτώμενο. Παράλληλα, το εισόδημα που θα έχει ένα τέκνο που διαμένει στην ίδια στέγη με τους γονείς του δεν θα προσμετράται στο ετήσιο εισόδημα της οικογένειας, ώστε να παραχωρούνται οι φοροεκπτώσεις.

Στη νομοθετική ρύθμιση θα ξεκαθαρίζεται πως στο μεικτό οικογενειακό εισόδημα προσμετρώνται διατροφές και βοηθήματα που παραχωρεί το κράτος προς τους φορολογούμενους, εκτός από τα επιδόματα τέκνου, τη φοιτητική χορηγία και τα επιδόματα για δυσπραγούντες.

Άλλη μία πτυχή που θα διαφοροποιηθεί είναι η αύξηση της οροφής των εισοδημάτων των μονογονιών από τις €40 χιλ. στις €50 χιλ., ώστε να είναι δικαιούχοι των φορολογικών εκπτώσεων.

Σήμερα, τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ενημερώθηκαν από τον Έφορο Φορολογίας για την πορεία εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με τον Σωτήρη Μαρκίδη, από την πρώτη στιγμή της έγκρισης των νομοσχεδίων το Τμήμα εργάστηκε εντατικά για την εφαρμογή τους.

Είπε πως προτεραιότητα του Τμήματος ήταν η ενημέρωση των φορολογούμενων για τις αλλαγές που επήλθαν για τα φυσικά πρόσωπα. Υπέδειξε πως ο Ιανουάριος είναι ο πρώτος μήνας που οι μισθωτοί θα πληρωθούν με το νέο φορολογικό καθεστώς.

«Κάθε χρόνο υπάρχει υποχρέωση από τους εργοδοτούμενους να ενημερώνουν τους εργοδότες για αλλαγές. Φέτος είναι πιο έντονη η ανάγκη, λόγω των μεγάλων αλλαγών από τη μεταρρύθμιση, για να δουν τη σωστή μείωση της φορολογίας τους στο τέλος του μήνα», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, ο Έφορος Φορολογίας τόνισε πως όλοι οι φορολογούμενοι που πλήρωναν φόρο θα δουν μείωση στον φόρο εισοδήματος που θα πληρώνουν. «Είναι ξεκάθαρο ότι θα δουν μεγαλύτερο μισθό, είτε προλάβουν να υποβάλουν το έντυπο ΤΦ59, είτε όχι. Από μόνη της η μεταρρύθμιση αύξησε το αφορολόγητο και θέσπισε ευνοϊκότερες κλίμακες», υπέδειξε.

Σύμφωνα με τον Έφορο, λόγω του ζητήματος με τα προσωπικά δεδομένα στο έντυπο ΤΦ59, ο κάθε φορολογούμενος έπρεπε να κατανοήσει ποιες εκπτώσεις δικαιούται, για να μπορέσει να τις διεκδικήσει. «Δεν μπορούσαμε, π.χ., να γράψουμε “είμαι παντρεμένος και έχω τόσα παιδιά” στο έντυπο. Είναι υποχρεωμένος ο κάθε φορολογούμενος να υπολογίσει τις εκπτώσεις του».

Ο Έφορος αναφέρθηκε και στον επεξηγηματικό οδηγό του Τμήματος Φορολογίας, καλώντας τους φορολογούμενους να τον μελετήσουν, ώστε να ενημερωθούν για τις αλλαγές. Είπε, επίσης, ότι από τα μέσα Ιανουαρίου διεξάγονται σεμινάρια στην ΟΕΒ, στο ΚΕΒΕ, στον ΣΕΛΚ και στις συντεχνίες, στα οποία θα συμμετέχουν πέραν των 10 χιλ. προσώπων.