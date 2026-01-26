Ελαφρώς ελλειμματικός είναι ο προϋπολογισμός του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών για το 2026, όπως παρουσιάστηκε τη Δευτέρα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Τον προϋπολογισμό παρουσίασε ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών, Ανδρέας Κυπριανού.

Όπως είπε, οι εισπράξεις του ΚΟΑΠ για το 2026 ανέρχονται στα €16.931.900, ενώ οι δαπάνες στα € 16.991.470, με αποτέλεσμα να καταγράφεται έλλειμμα €59.570, το οποίο καλύπτεται από τα ταμειακά διαθέσιμα του οργανισμού.

Συγκριτικά, το 2025 τα έσοδα του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΚΟΑΠ ανερχόταν σε €17.042.800, ενώ, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό, σε €16.356.600. Αντίστοιχα, οι δαπάνες ήταν €17.354.950 στον εγκεκριμένο και €16.615.000 στον αναθεωρημένο, με τελικό έλλειμμα για το έτος στα €258.400.

Από τα σχεδόν €17 εκ. του φετινού προϋπολογισμού, τα €16,6 εκ. προέρχονται από την κρατική χορηγία. Σημειώνεται ότι η Κρατική Χορηγία παρουσιάζει αύξηση κατά €300.000 σε σχέση με το 2025, λόγω της μείωσης των προσόδων από τόκους που λαμβάνει ο ΚΟΑΠ.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που κατέθεσε στην Επιτροπή Οικονομικών ο ΚΟΑΠ, από το Ταμείο Λειτουργίας του καλύπτονται οι δαπάνες προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες και κεφαλαιουχικές δαπάνες. Από τις συνολικές προσυπολογιζόμενες δαπάνες του ΚΟΑΠ για το 2026 (€16.991.470), τα €12.726.800 αφορούν Δαπάνες Προσωπικού, τα €3.249.470 αφορούν Λειτουργικές Δαπάνες και τα €1.015.200 αφορούν Κεφαλαιουχικές Δαπάνες.

