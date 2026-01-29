Με αγορά υπηρεσιών για παραγωγές αγώνων Conference League και αγώνων της Εθνικής Κύπρου θέλει να προχωρήσει το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 140.000 και αφορά κάποιους εκ των αγώνων των κυπριακών ομάδων στο Conference League αλλά και παιχνίδια της Εθνικής Κύπρου.

Ειδικότερα, το ΡΙΚ προχώρησε με διαγωνισμό για την αποτελεί αγορά υπηρεσιών για παραγωγές αγώνων Conference League και αγώνων της εθνικής, με τα έγγραφα να σημειώνουν πως ο εν λόγω διαγωνισμός περιλαμβάνει σίγουρα τους εξής δύο αγώνες:

⦁ Φιλικό παιγνίδι της εθνικής στις 26 Μαρτίου στο ΓΣΠ και

⦁ φιλικό παιγνίδι της εθνικής στις 30 Μαρτίου στο ΓΣΠ

Επιπλέον, όπως συμπληρώνεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα προαίρεσης για αγορά υπηρεσιών για κάλυψη άλλων πέντε αγώνων ως ακολούθως:

⦁ Παιγνίδι στην φάση των 16 του Conference League που θα διεξαχθεί στις 12 Μαρτίου

⦁ Παιγνίδι στην φάση των 16 του Conference League που θα διεξαχθεί στις 19 Μαρτίου

⦁ Παιγνίδι στην φάση των 8 και

⦁ παιγνίδι στους ημιτελικούς της ίδιας διοργάνωσης

⦁ ως επίσης και επιπρόσθετο φιλικό παιγνίδι της εθνικής Κύπρου, που ενδεχομένως να προκύψει τον Ιούνιο σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί αργότερα.

Να σημειωθεί πως η εκτιμώμενη αξία είναι μέχρι 140.000 ευρώ, με τις 40.000 ευρώ να αφορούν το υποχρεωτικό μέρος και μέχρι 100.000 ευρώ την προαίρεση. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 13η Φεβρουαρίου και ώρα 12:00.

Tι αφορά η αγορά υπηρεσιών

Σύμφωνα πάντα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, το ΡΙΚ θα διαθέσει παραγωγό, σκηνοθέτη, vision mixer, floor manager, και γραφικά. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ορίζει δικό του προσωπικό στην ειδικότητα των κινηματογραφιστών, ενώ για κάθε κινηματογραφιστή που χρησιμοποιεί το ΡΙΚ θα αφαιρείται ποσό 100 ευρώ από την τελική τιμή της προσφοράς. Επίσης το ΡΙΚ διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει χειριστή Steadicam. Σε περίπτωση που Ίδρυμα ασκήσει αυτό το δικαίωμα τότε θα αφαιρεθεί το ποσό των 300 ευρώ από την τελική τιμή της προσφοράς, με τα πιο πάνω δικαιώματα του ΡΙΚ ισχύουν για όλους τους αγώνες.

Τώρα, όσον αφορά την αγορά υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή ρεύματος με γεννήτριες, όπως προβλέπουν οι προδιαγραφές (twin pack synchronized) το ΟΒ με τον απαραίτητο εξοπλισμό, τεχνική υποστήριξη, μηχανικούς, κινηματογραφιστές (εκτός της περίπτωσης που το ΡΙΚ ασκήσει το δικαίωμα του να ορίσει κινηματογραφιστές) και ότι αφορά τον ήχο. Θα αναλάβει επίσης την εγκατάσταση, μαζί με τους απαραίτητους βοηθούς.

Η εγκατάσταση των καλωδίων και μέρους του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται από τον ανάδοχο μια μέρα πριν τον αγώνα.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εγκατάσταση της θέσης σχολιασμού του ΡΙΚ με pitch reporter (χωρίς επιπλέον χρέωση) και όσων άλλων εκδηλώσουν ενδιαφέρον ανάλογα με τις κρατήσεις της UEFA. Τα έσοδα αυτά θα επωφεληθεί ο ανάδοχος ανάλογα με το RATE CARD της UEFA.