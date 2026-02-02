Την ανάγκη άμεσων αλλαγών στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των εκποιήσεων έθεσαν βουλευτές κομμάτων ενώπιον της Βουλή των Αντιπροσώπων και ειδικότερα της Επιτροπής Οικονομικών, ζητώντας να συζητηθούν το συντομότερο οι εκκρεμούσες προτάσεις νόμου που αφορούν την επαναφορά βασικών δικαιωμάτων δανειοληπτών και εγγυητών.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι εδώ και μία δεκαετία το κόμμα επιδιώκει «να αποκατασταθεί η ισορροπία ανάμεσα στα υπερπρονόμια των τραπεζών και των εταιρειών εξαγοράς και διαχείρισης πιστώσεων και στα στοιχειώδη δικαιώματα των δανειοληπτών και εγγυητών». Όπως σημείωσε, κεντρικό ζητούμενο αποτελεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ώστε οι δανειολήπτες να μπορούν να ζητούν αναστολή εκποίησης πρώτης κατοικίας ή μικρής επαγγελματικής στέγης σε περιπτώσεις καταχρηστικών ρητρών ή αμφισβήτησης του υπολοίπου δανείου.

Ο κ. Δαμιανού υπενθύμισε ότι αντίστοιχες προσπάθειες έγιναν το 2015, το 2018, το 2021 και το 2023, χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι οι προτάσεις νόμου που έχουν κατατεθεί από το ΑΚΕΛ και άλλα κόμματα πρέπει να συζητηθούν εντός Φεβρουαρίου. Όπως ανέφερε, θα πρέπει να κριθεί «αν τα δικαιώματα που αφαιρέθηκαν ετσιθελικά από την πλειοψηφία της Βουλής και την προηγούμενη Κυβέρνηση θα συνεχίσουν να ισχύουν ή αν θα υπάρξει επιστροφή σε μια δικαιότερη κατάσταση». Πρόσθεσε ότι είχε αποστείλει σχετική επιστολή από την 1η Δεκεμβρίου, τονίζοντας πως η συζήτηση είναι επείγουσα, καθώς «ανήμερα των Χριστουγέννων ξεσπιτωνόταν κόσμος» υπό το υφιστάμενο πλαίσιο, ενώ άσκησε κριτική στον Υπουργό Οικονομικών για προδικαστικές τοποθετήσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης ζήτησε να ανοίξει άμεσα το θέμα των πλειστηριασμών στην Επιτροπή Οικονομικών, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν πολλές κατατεθειμένες προτάσεις. Όπως ανέφερε, από τις 8 Δεκεμβρίου 2023 έχει επανακατατεθεί πρόταση που κατοχυρώνει το δικαίωμα του δανειολήπτη να προσφεύγει στα δικαστήρια για τον καθορισμό του νόμιμου ποσού οφειλής πριν την εκποίηση.

Ο κ. Παπαδούρης χαρακτήρισε την υφιστάμενη κατάσταση «τραγική στρέβλωση», επισημαίνοντας ότι στην Κύπρο μπορεί να ολοκληρωθεί πλειστηριασμός εντός 9–12 μηνών, ενώ η δικαστική διαδικασία για τον καθορισμό του νόμιμου ποσού οφειλής μπορεί, λόγω καθυστερήσεων, να διαρκέσει επτά έως εννέα χρόνια. Αναφέρθηκε επίσης σε προτάσεις που αφορούν το καθεστώς των εγγυητών, τις καταχρηστικές ρήτρες και το ύψος των δανείων, σημειώνοντας ότι οι δανειολήπτες καλούνται να διαχειριστούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια «φορτωμένα» με όρους που μπορούν να αμφισβητηθούν μόνο δικαστικά.

Καταληκτικά, ο πρόεδρος των Οικολόγων υπογράμμισε ότι «είμαστε σε σημείο που απαιτούνται σοβαρές πολιτικές αποφάσεις», καλώντας τα κόμματα να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια για το αν το ισχύον σύστημα τους ικανοποιεί ή αν πρέπει να αλλάξει. Απαντώντας σε ανησυχίες για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ανέφερε ότι τα αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα διαθέτουν υψηλή ρευστότητα και δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα ανακεφαλαιοποίησης.

