Το e-kalathi δημιουργήθηκε με σκοπό τη μείωση των τιμών των προϊόντων στις υπεραγορές. Εν μέρει, ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται, ωστόσο με έναν ανορθόδοξο, όπως φαίνεται, τρόπο και όχι στον βαθμό και στο πνεύμα που είχαν κατά νου οι εμπνευστές του.

Και αυτό διότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανέλυσε ο Σύνδεσμος Καταναλωτών Κύπρου, κάποιες υπεραγορές χρησιμοποιούν το νέο αυτό εργαλείο περισσότερο ως μέσο διαφήμισης και λιγότερο για την παροχή πραγματικών εκπτώσεων σε όλα τα προϊόντα. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών, επτά μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του (ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025), το e-kalathi «απέτυχε σε μεγάλο βαθμό να πετύχει τον στόχο του», καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι «οι τιμές που εμφανίζονται μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα για τη φθηνότερη και την ακριβότερη υπεραγορά».

Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι έχει γίνει αντιληπτή μια τακτική που ακολουθούν ορισμένες υπεραγορές και η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως παραπλανητική, καθώς δεν ανταποκρίνεται στη γενική εικόνα της τιμής ενός προϊόντος. Όπως συμπληρώνει, το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από συγκεκριμένο παράδειγμα που αφορά την τιμή προϊόντος, το οποίο εντοπίστηκε να πωλείται σε χαμηλότερη τιμή για συγκεκριμένη γεύση, ενώ το ίδιο προϊόν σε άλλη γεύση απουσιάζει από το e-kalathi. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Σύνδεσμος, δημιουργείται η εντύπωση ότι ένα προϊόν είναι φθηνότερο, με αποτέλεσμα και η ίδια η υπεραγορά να εμφανίζεται μεταξύ των φθηνότερων. Ωστόσο, η εν λόγω τιμή ισχύει μόνο για μία συγκεκριμένη γεύση του προϊόντος και όχι για το προϊόν συνολικά.

Διαφορετικές τιμές στις γεύσεις

Το παράδειγμα που παραθέτει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών αφορά παιδικό επιδόρπιο γιαουρτιού με γεύση φράουλα, το οποίο καταχωρείται στο e-kalathi, σε αντίθεση με άλλες γεύσεις του ίδιου προϊόντος που δεν καταχωρούνται.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, υπεραγορές που εμφανίζονται ως φθηνότερες για το καταχωρημένο προϊόν πωλούν ακριβότερα τις άλλες γεύσεις, γεγονός που ενδέχεται να παραπλανήσει ως προς τη συνολική εικόνα των τιμών.

Από τις υπεραγορές που εξετάστηκαν (Άλφα Μέγα, Σκλαβενίτης, Αθηαινίτης, Κκολιάς, Ιωαννίδης, Super Discount, Metro), μόνο οι Αθηαινίτης και Ιωαννίδης διατηρούν την ίδια τιμή για όλες τις γεύσεις, είτε αυτές περιλαμβάνονται στο e-kalathi είτε όχι, αναφέρει ο Σύνδεσμος. Παράλληλα, επισημαίνει ότι, για το συγκεκριμένο προϊόν, η χονδρική τιμή στον κατάλογο του κατασκευαστή εμφανίζεται στα €2,75, ενώ σε όλες τις υπεραγορές πωλείται λιανικώς κάτω από €2, γεγονός που εγείρει ερωτήματα ως προς το πώς εξηγείται η συγκεκριμένη διαφορά.

Θέμα και με το 1+1 δωρεάν

Από τα στοιχεία φαίνεται να προκύπτει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αυτή τη φορά αφορά τις προσφορές. Όπως μεταφέρεται από πλευράς Συνδέσμου Καταναλωτών, κάποιες από τις προσφορές –όπως, για παράδειγμα, το «1+1 δωρεάν» που διαφημίζουν οι υπεραγορές– φαίνεται να μην ανταποκρίνονται στα όσα ορίζει η νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, εάν ένα προϊόν πωλείται προς 3 ευρώ, τότε η προσφορά «1+1 δωρεάν», βάσει νομοθεσίας, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3 ευρώ, δηλαδή την αρχική τιμή του προϊόντος. Αυτό, ωστόσο, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Καταναλωτών, δεν φαίνεται να ακολουθείται από όλες τις υπεραγορές.

Όπως μεταφέρθηκε στον «Φ», σε περίπτωση που αυξηθεί η τιμή ενός προϊόντος, αυτό θα πρέπει να αποσυρθεί από την προσφορά και, μετά την πάροδο ορισμένων ημερών, να τεθεί εκ νέου σε προσφορά «1+1 δωρεάν» με τη νέα, αυξημένη τιμή.

Για παράδειγμα, εάν ένα απορρυπαντικό πωλείται προς 3 ευρώ το ένα, τότε η τιμή της προσφοράς «1+1 δωρεάν» δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 ευρώ, δηλαδή την τιμή μίας συσκευασίας. Σε περίπτωση αύξησης της τιμής του, το προϊόν θα πρέπει να αποσυρθεί από την προσφορά και να πωλείται στη νέα τιμή και, ακολούθως, με την πάροδο ενός μήνα, όπως ορίζει η νομοθεσία, να ενταχθεί εκ νέου σε προσφορά με τη νέα αυξημένη τιμή.