Αύξηση 10,6% κατέγραψαν το 2024 τα συνολικά αποθέματα των στοιχείων ενεργητικού των Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΕΧ), τα οποία ανήλθαν σε €68.958,7 εκατ., από €62.333,7 εκατ. το 2023, σύμφωνα με την Έκθεση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου για το 2024 που δημοσιοποίησε το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).

Βασικό συστατικό των στοιχείων ενεργητικού των ΕΧ παραμένουν οι μετοχικοί τίτλοι και οι μετοχές ή μερίδια επενδυτικών ταμείων, παρά το γεγονός ότι και οι χρεωστικοί τίτλοι κατέχουν σημαντικό μερίδιο στο συνολικό χαρτοφυλάκιο. Όπως σημειώνει η ΚΤΚ, η εικόνα αυτή αντανακλά τις επενδυτικές προτιμήσεις των κατοίκων το 2024.

Οι χρεωστικοί τίτλοι ανήλθαν στα €21.482,5 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 31% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων, έναντι 29% το 2023. Αντίστοιχα, οι μετοχικοί τίτλοι και τα μερίδια επενδυτικών ταμείων διαμορφώθηκαν στα €47.476,2 εκατ., καλύπτοντας το 69% του συνολικού χαρτοφυλακίου, από 71% ένα έτος νωρίτερα.

Σε ό,τι αφορά τις διακρατήσεις χρεωστικών τίτλων, η συντριπτική πλειονότητα αφορά μακροπρόθεσμες λήξεις, οι οποίες το 2024 αντιστοιχούσαν στο 89% του συνόλου. Κύριοι κάτοχοι των τίτλων αυτών ήταν τα Νομισματικά Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) και οι «Λοιποί Τομείς».

Κατά το 2024, οι μακροπρόθεσμοι χρεωστικοί τίτλοι που κατείχαν τα ΝΧΙ αυξήθηκαν κατά €1.973,2 εκατ., ενώ οι επενδύσεις της κατηγορίας «Λοιποί Τομείς» ενισχύθηκαν κατά €1.046,4 εκατ.. Η ΚΤΚ αποδίδει τη μεταβολή στους μετοχικούς τίτλους στη μείωση των διακρατήσεων της ίδιας κατηγορίας κατά €2.634,4 εκατ..

Οι βασικοί επενδυτικοί προορισμοί για τα στοιχεία ενεργητικού των ΕΧ το 2024 ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιρλανδία, η Ρωσία, το Λουξεμβούργο και το Καζακστάν, οι οποίες συγκεντρώνουν περίπου το 55% των συνολικών θέσεων, με το υπόλοιπο 45% να κατανέμεται σε 141 χώρες.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία οι χρεωστικοί τίτλοι αποτελούν την πλειονότητα του χαρτοφυλακίου, ενώ για το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία και το Καζακστάν το μεγαλύτερο μέρος αφορά μετοχές και μερίδια επενδυτικών ταμείων.

Κύριος αντισυμβαλλόμενος τομέας των επενδύσεων των κατοίκων το 2024 ήταν οι «Λοιποί Τομείς», με τις λοιπές χρηματοοικονομικές εταιρείες (πλην εταιρειών ειδικού σκοπού) να αντιστοιχούν στο 34% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού των ΕΧ. Ακολουθούν τα μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με 22%, ενώ η Γενική Κυβέρνηση καλύπτει έως και 13%.

Μείωση στο παθητικό των επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Στην πλευρά του παθητικού, τα συνολικά αποθέματα των στοιχείων παθητικού των ΕΧ μειώθηκαν το 2024 στα €18.303,5 εκατ., από €19.836,4 εκατ. το 2023. Η μείωση αποδίδεται σε περιορισμένο ενδιαφέρον μη κατοίκων, κυρίως για μακροπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους που εκδόθηκαν από Κύπριους κατοίκους.

Η επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs) στα στατιστικά στοιχεία των ΕΧ. Παρότι θεωρούνται κάτοικοι για στατιστικούς σκοπούς, η ΚΤΚ σημειώνει ότι η αυξημένη παρουσία και πολυπλοκότητά τους αλλοιώνει βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες.

Όταν οι SPEs ταξινομούνται ως μη κάτοικοι, τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού των ΕΧ μειώνονται κατά περίπου 51% το 2024 και 56% το 2023, ενώ οι μετοχικοί τίτλοι περιορίζονται στα €13.575,3 εκατ.. Αντίστοιχα, τα συνολικά στοιχεία παθητικού υποχωρούν στα €10.327,9 εκατ. για το 2024.