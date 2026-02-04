Σε υποδείξεις και συστάσεις προς τα υπουργεία, ώστε να αποφεύγουν πολυέξοδες πολιτικές και σχεδιασμούς που επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά, προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, δεν προτίθεται να καταθέσει συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς στη Βουλή, γι’ αυτό καλούνται οι αρμόδιες αρχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στη διαχείριση των δαπανών τους.

Με εγκύκλιό του, ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών, Ανδρέας Ζαχαριάδης, επισημαίνει πως η συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα σε διεθνές επίπεδο, ως αποτέλεσμα των γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, καθιστά επιβεβλημένη την υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση.

«Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποφεύγονται αιτήματα προώθησης μη προϋπολογιζόμενων πολιτικών ή σχεδίων, καθώς και άλλων αιτημάτων τα οποία οδηγούν αναπόφευκτα σε αυξημένες δεσμεύσεις και δαπάνες, καθώς δεν προβλέπεται οποιαδήποτε κατάθεση συμπληρωματικών προϋπολογισμών στη Βουλή», προσθέτει.

Να προωθηθούν οι μεταρρυθμίσεις

Παράλληλα, καλεί τα υπουργεία να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση μεταρρυθμιστικών και αναπτυξιακών έργων και παρεμβάσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην ενδυνάμωση, στη διαφοροποίηση και στον περαιτέρω εμπλουτισμό του οικονομικού μοντέλου της χώρας. «Ιδιαίτερα η υλοποίηση των έργων του επενδυτικού προγράμματος ΘΑλΕΙΑ 2021-2027 και του Σχεδίου Ανάκαμψης αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας», τονίζει ο κ. Ζαχαριάδης.

Ενσωματώνονται οι αλλαγές της ΑΤΑ

Την ίδια ώρα, παραθέτει τις αλλαγές που επήλθαν στον προϋπολογισμό μέσω των τροπολογιών που ενέκρινε η Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο και οι οποίες αφορούν αποκοπές και δεσμεύσεις κονδυλίων, ενώ παραθέτει και τις κυριότερες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται.

Και φέτος θα συνεχιστούν τα μέτρα συγκράτησης της απασχόλησης, ενώ θα περιληφθεί στον προϋπολογισμό και το αναθεωρημένο πλαίσιο για την ΑΤΑ, με το οποίο από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 η ΑΤΑ θα είναι 80%.

Επίσης, από τον Ιούλιο του 2026 μέχρι τον Ιούνιο του 2027 η ΑΤΑ θα παραχωρείται σε ποσοστό 90%, ενώ από τον Ιούλιο του 2027 και κάθε χρόνο η ΑΤΑ θα παραχωρείται στο 100%.

Ο Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται στις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε σχέση με τις υπερωρίες και τα επιδόματα, τονίζοντας την ανάγκη κάλυψης των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας μέσω της πλήρωσης μόνιμων θέσεων και όχι μέσω της πρόσληψης εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου.

Επιπρόσθετα, αναφέρει πως θα συνεχιστεί η αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων κινητικότητας του προσωπικού, τόσο εντός όσο και μεταξύ των υπουργείων, υφυπουργείων και ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, για κάλυψη των αναγκών στελέχωσης.

Η υποστελέχωση δεν αποτελεί δικαιολογία

Σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, τονίζει πως αυτές καλύπτονται από τη σχετική νομοθεσία, η οποία προβλέπει την εξασφάλιση αγοράς υπηρεσιών περιορισμένης χρονικής διάρκειας για ειδικές περιπτώσεις, επισημαίνοντας πως υπάρχει ειδική εξαίρεση για συμβάσεις υπηρεσιών απασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να συνάπτονται σύμφωνα με τις νενομισμένες διαδικασίες. «Η υποστελέχωση δεν αποτελεί δικαιολογία ούτε είναι αποδεκτή για σύναψη σύμβασης υπηρεσιών. Η φύση της παρεχόμενης εργασίας είναι για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και για συγκεκριμένη εργασία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργείται δημοσιοϋπαλληλική σχέση μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου», προσθέτει.

Αναφορικά με τις δαπάνες για την κυπριακή προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει πως έχουν κατανεμηθεί στα αρμόδια υπουργεία, υφυπουργεία και τμήματα και η υλοποίηση των δράσεων θα γίνεται με βάση τον προϋπολογισμό του κάθε τμήματος και υπηρεσίας.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, αιτήματα για παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω των λογιστηρίων του κάθε υπουργείου, υφυπουργείου και τμήματος.

Μόνο με έγκριση ΥΠΟΙΚ

Εξάλλου, οποιαδήποτε εξοικονόμηση από τη μη εκτέλεση αναπτυξιακών έργων δεν μπορεί να θεωρείται ούτε να παραχωρείται ως εξοικονόμηση, παρά μόνο με έγκριση του υπουργού Οικονομικών. Επίσης, σημειώνεται πως οι χορηγίες προς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να κατανέμονται σε τέσσερις δόσεις, ανά τρίμηνο, μετά την υποβολή κατάστασης ταμειακής ροής και τραπεζικών υπολοίπων.

Ο Γενικός Διευθυντής εφιστά την προσοχή των υπουργείων στις πρόνοιες του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οποίες, σε περίπτωση υπέρβασης των συνολικών πιστώσεων κατά παράβαση της νενομισμένης διαδικασίας μεταφοράς ή παραχώρησης πρόσθετων πιστώσεων, οι ελεγχόντες λειτουργοί θα καθίστανται προσωπικά υπεύθυνοι.