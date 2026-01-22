Πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 653,6 εκ. ευρώ καταδεικνύουν τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από την Υπηρεσία για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €653,6 εκ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €871,0 εκ. για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2024.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €104,2 εκ. (+2,6%) και ανήλθαν στα €4.099,0 εκ. σε σύγκριση με €3.994,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €62,5 εκ. (+5,7%) και ανήλθαν στα €1.151,2 εκ. σε σύγκριση με €1.088,7 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €10,9 εκ. (+0,8%) και ανήλθαν στα €1.299,3 εκ. σε σύγκριση με €1.288,4 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €7,1 εκ. (+0,6%) και ανήλθαν στα €1.264,3 εκ. σε σύγκριση με €1.257,2 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2024, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €40,2 εκ. (+4,8%) και ανήλθαν στα €886,4 εκ. σε σύγκριση με €846,2 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο αυξήθηκε κατά €3,0 εκ. (+13,5%) και ανήλθε στα €25,3 εκ. σε σύγκριση με €22,3 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2024. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €6,0 εκ. και ανήλθαν στα €10,8 εκ. σε σύγκριση με €4,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €15,1 εκ. (+6,1%) και ανήλθαν στα €260,9 εκ. σε σύγκριση με €245,8 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €0,4 εκ. (-0,5%) και περιορίστηκαν στα €87,2 εκ. σε σύγκριση με €87,6 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025 αυξήθηκαν κατά €321,5 εκ. (+10,3%) και ανήλθαν στα €3.445,3 εκ. σε σύγκριση με €3.123,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €97,8 εκ. (+7,9%) και ανήλθαν στα €1.334,6 εκ. σε σύγκριση με €1.236,8 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €50,5 εκ. (+5,6%) και ανήλθαν στα €955,6 εκ. σε σύγκριση με €905,1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €4,5 εκ. (+1,2%) και ανήλθε στα €382,0 εκ. σε σύγκριση με €377,5 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €223,7 εκ. (+84,2%) και ανήλθε στα €489,3 εκ. (€321,0 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €168,3 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €265,6 εκ. (€226,5 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €39,1 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Αντιθέτως, το εισόδημα περιουσίας πληρωτέο μειώθηκε κατά €26,1 εκ. (-25,7%) και περιορίστηκε στα €75,3 εκ. σε σύγκριση με €101,4 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2024. Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες μειώθηκαν κατά €16,1 εκ. (-8,6%) και περιορίστηκαν στα €171,2 εκ. σε σύγκριση με €187,3 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €12,6 εκ. (-25,3%) και περιορίστηκαν στα €37,3 εκ. σε σύγκριση με €49,9 εκ. το τρίτο τρίμηνο του 2024.

ΚΥΠΕ