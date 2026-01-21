Μόνο επτά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου από τα 54 άρχισαν την νέα χρονιά έχοντας εγκεκριμένους τους προϋπολογισμούς τους, ενώ άλλα 47 λειτουργούν με τη χρήση δωδεκατημορίων του Ιανουαρίου.

Οι επτά οργανισμοί που λειτουργούν εντός των συνταγματικών πλαισίων είναι η ΑνΑΔ, το ΙΚΥ, το ΧΑΚ, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, το Ταμείων Τ/κ Περιουσιών, η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων και η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας.

Δυστυχώς, για άλλη μια χρονιά η ιστορία επαναλήφθηκε, καθώς από το σύνολο των ημικρατικών οργανισμών, οι προϋπολογισμοί των οποίων εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο, μόλις οι 26 έχουν κατατεθεί στη Βουλή. Οι υπόλοιποι 27 βρίσκονται ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών για έλεγχο και ένας οργανισμός ακόμη δεν έχει προωθήσει καν τον προϋπολογισμό του στο αρμόδιο υπουργείο.

Βάσει του Συντάγματος, οι προϋπολογισμοί του ημικρατικών οργανισμών θα πρέπει να κατατίθενται στην Ολομέλεια της Βουλής τρεις μήνες πριν τη λήξη του νέου έτους, δηλαδή μεταξύ τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου. Κάτι που έπραξαν μόνο τρεις από τους οργανισμούς. Πρόκειται για τον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και την Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, των οποίων οι προϋπολογισμοί θα τεθούν προς ψήφιση στην αυριανή Ολομέλεια της Βουλής.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται

Οι υπόλοιποι 23 έχουν προωθήσει τους προϋπολογισμούς τους στη Βουλή μεταξύ Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου και τέθηκαν προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Μάλιστα, λόγω της λήξης σε λίγες ημέρες των δωδεκατηρίων του Ιανουαρίου, η Ολομέλεια της Βουλής θα εγκρίνει τα δωδεκατημόρια του Φεβρουαρίου για να μπορούν να λειτουργούν οι οργανισμοί. Σημειώνεται πως με τα δωδεκατημόρια καλύπτονται οι μισθοί των εργαζόμενων, ωστόσο οι οργανισμοί δεν μπορούν να δαπανήσουν ούτε ένα σεντ για την κάλυψη των υπόλοιπων λειτουργικών τους δαπανών, με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν.

Όσα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συνεχίσουν να είναι χωρίς προϋπολογισμό, από το Μάρτιο θα λειτουργούν παράνομα. Πέρσι οι εργαζόμενοι πέντε οργανισμών καθυστέρησαν να λάβουν τους μισθούς τους καθώς πέρασε ο Μάρτιος και οι προϋπολογισμοί τους δεν είχαν εγκριθεί από τη Βουλή, λόγω της εκπρόθεσμης κατάθεσης τους.

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Οικονομικών στην εγκύκλιο του το περασμένο καλοκαίρι είχε καθορίσει αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Συγκεκριμένα, μέχρι τις 23 Ιουνίου έπρεπε οι οργανισμοί έπρεπε να υποβάλλουν τους προϋπολογισμούς τους στο υπουργείο στο οποίο υπάγονται και μέχρι τις 14 Ιουλίου στο υπουργείο Οικονομικών.

Εντός Σεπτεμβρίου έπρεπε να υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο και μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου στη Βουλή. Πάντως, κάθε χρόνο γίνεται αλληλόεπίρριψη ευθυνών μεταξύ των οργανισμών και των υπουργείων για την καθυστέρηση που παρατηρείται. Οι μεν πρώτοι υποστηρίζουν πως υποβάλουν έγκαιρα τους προϋπολογισμούς τους στα υπουργεία, οι δε δεύτεροι τα κατηγορούν για αργοπορία. Σε συστάσεις έχει προχωρήσει και η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, καλώντας τους οργανισμούς να συμμορφώνονται με τα χρονοδιαγράμματα.

Ποιοι κατατέθηκαν στη Βουλή

Βάσει στοιχείων που εξασφάλισε ο «Φ», πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων οι οργανισμοί που είχαν καταθέσει τους προϋπολογισμούς τους είναι η Cyta, ο ΘΟΚ, ο ΚΟΑΓ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, του ΟΑΥ, της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, της ΡΑΕΚ, του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, της Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών, του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της ΑΔΕΛΕΠ, της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και Ηλεκτρονικής Υγείας καθώς και αυτοί που έχουν ήδη ψηφιστεί.

Στην αυριανή Ολομέλεια αναμένεται να κατατεθούν και οι προϋπολογισμοί του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Ταμείου Αδειών, του Ταμείου για προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων σε περίπτωση αφερεγγυότητας εργοδότη, του ταμείου πλεονάζοντος προσωπικού, του Οργανισμού Νεολαίας, του Ταμείου Θήρας και της ΑΗΚ.