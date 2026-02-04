Δεν αγγίζει τις υπεραγορές ο ισχυρισμός του Συνδέσμου Καταναλωτών περί μαγειρέματος τιμών. «Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι καθημερινοί και εξονυχιστικοί και εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχει καμιά καταγγελία σε βάρος οποιασδήποτε υπεραγοράς.

Επομένως δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να απαντούμε σε κάτι που δεν υφίσταται», μας αναφέρθηκε αρμοδίως από την πλευρά των υπεραγορών. Συμπλήρωσαν μάλιστα ότι οι ίδιοι οι καταναλωτές δίνουν καθημερινά την απάντηση τους, με την ψήφο εμπιστοσύνης προς τις υπεραγορές. Αυτό πάντως στο οποίο φαίνεται να συμφωνούν σύνδεσμος καταναλωτών και υπεραγορές, είναι ότι το e kalathi απέτυχε και χρειάζεται να γίνουν αλλαγές τόσο στη νομοθεσία όσο και στον τρόπο λειτουργίας του.

Αναλυτικότερα, σε προχθεσινή ανακοίνωση του, ο Σύνδεσμος Καταναλωτών έκανε λόγο για σοβαρές ενδείξεις μαγειρέματος των τιμών, ώστε να δίνεται η εντύπωση ότι η μια υπεραγορά είναι φθηνότερη από την άλλη. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι «σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών για τον Ιανουάριο του 2026, φάνηκε ότι υπάρχουν υπεραγορές που τα προϊόντα τους, τα οποία είναι στο e-kalathi, τιμολογούνται σε πολύ χαμηλότερη τιμή από τα άλλα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό». Μετά από σχετική σύγκριση τιμών που έγινε, προστίθεται στην ανακοίνωση του Συνδέσμου, «το αποτέλεσμα έδειξε ότι οι υπεραγορές που έχουν σε φτηνότερη τιμή το προϊόν που περιλαμβάνεται στο e-kalathi, πωλούν σε ακριβότερη τιμή τις άλλες γεύσεις, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση για το ποια είναι η πιο φτηνή υπεραγορά». Επιπλέον, ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι μόνο μία υπεραγορά από τις εφτά μεγάλες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή στις 31 Ιανουαρίου, έχει το σύνολο των προϊόντων, με τις άλλες υπεραγορές να διαφοροποιούν τα προϊόντα τους, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η σύγκριση.

Η Υπηρεσία Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου αναφέρει εδώ και καιρό ότι με τη δημιουργία του e kalathi, δόθηκε ένα εργαλείο στους καταναλωτές με σκοπό να το αξιοποιήσουν για να συγκρίνουν τιμές και να επιλέγουν την υπεραγορά, η οποία είναι πιο συμφέρουσα για τους ιδίους. Επαφίεται λοιπόν σε αυτούς να το αξιοποιήσουν κατάλληλα προς όφελος τους, αναφέρει η αρμόδια Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν κατεβάσει τη σχετική εφαρμογή πέραν των 20.000 χρηστών, αριθμός ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί, σημειώνεται.

Όπως έχει προαναφερθεί, από πλευράς υπεραγορών δεν πρόκειται να υπάρξει εμπλοκή στο συγκεκριμένο ζήτημα, εφόσον οι έλεγχοι γίνονται καθημερινά και δεν προκύπτει οποιαδήποτε καταγγελία, ενώ προστίθεται ότι η αγορά είναι ελεύθερη και η κάθε υπεραγορά μπορεί να διαμορφώσει τη δική της τιμολογιακή πολιτική.