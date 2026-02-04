Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην Κύπρο κατέγραψε μείωση 3,8% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα δεδομένα που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο τέλος Ιανουαρίου 2026 ανήλθαν σε 12.650 άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά 497 πρόσωπα σε ετήσια βάση.

Εποχικά διορθωμένα στοιχεία

Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την υποκείμενη τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε σε 9.848 άτομα τον Ιανουάριο 2026, έναντι 9.863 τον Δεκέμβριο 2025.

Οι τομείς που συνέβαλαν στη μείωση

Η ετήσια υποχώρηση της ανεργίας αποδίδεται κυρίως στη βελτιωμένη εικόνα στους τομείς των κατασκευών, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, του εμπορίου και της μεταποίησης, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.