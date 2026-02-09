Την παρατεταμένη ανομβρία και την έλλειψη νερού ανέδειξε ως σημαντικότερο κίνδυνο για την κυπριακή οικονομία έρευνα εκτίμησης κινδύνων που διεξήγαγε το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Υπουργείο Οικονομικών.

Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, η οποία διεξάγεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ανέλαβαν το μέλος του ΣΟΑΚ, Ευάγγελος Τρύφωνος, και ο Διευθυντής του ερευνητικού οίκου «Pulse Market Research», Παναγιώτης Παναγιώτου, ο οποίος ανέλαβε και την ανάλυση των δεδομένων.

Σύμφωνα με τον κ. Τρύφωνος, με βάση τον συνδυαστικό δείκτη πιθανότητας και σοβαρότητας (Risk Index), οι κυριότεροι κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία είναι η παρατεταμένη ανομβρία και η έλλειψη νερού (91%), οι κυβερνοεπιθέσεις σε υποδομές ζωτικής σημασίας (82%), η επιδείνωση των κλιματικών συνθηκών (80%), η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (80%) και η αποτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού (79%).

Στη δική του παρουσίαση, ο κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι πέραν της ανάλυσης σε επίπεδο επιμέρους κινδύνων, οι πιθανοί κίνδυνοι για την κυπριακή οικονομία ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της φύσης και της προέλευσής τους, με βάση την πιθανότητα εμφάνισης τους και τη σοβαρότητα των συνεπειών τους.

Όπως σημείωσε, οι τέσσερις κατηγορίες κινδύνων αφορούν στη γεωπολιτική ασφάλεια και τα εξωτερικά σοκ, τη θεσμική θωράκιση και τους διαρθρωτικούς κινδύνους, την κοινωνική και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και τη μακροοικονομική σταθερότητα.

Προσέθεσε ότι από την ανάλυση των μεταβολών των ομάδων κινδύνου ως προς την πιθανότητα εμφάνισης και τη σοβαρότητα των επιπτώσεών τους καθίσταται σαφές ότι η σοβαρότητα των συνεπειών παραμένει σχετικά σταθερή για όλες τις ομάδες, ενώ η πιθανότητα επέλευσής τους παρουσιάζει διακυμάνσεις, με κορυφαίο ως προς την πιθανότητα εμφάνισής του κίνδυνο αυτόν της θεσμικής θωράκισης και των διαρθρωτικών κινδύνων.

«Αυτό στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι μέσω της λήψης προληπτικών μέτρων και της εφαρμογής κατάλληλων δράσεων, μπορούμε να προλάβουμε και να μετριάσουμε αποτελεσματικά τις αρνητικές επιπτώσεις», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για το αν και πώς αξιοποιούνται οι έρευνες του Συμβουλίου, ο πρόεδρος του ΣΟΑΚ, Δημήτρης Γεωργιάδης, είπε ότι η συζήτηση για τους κινδύνους και τα οποιαδήποτε μέτρα θα ληφθούν δεν γίνεται μεμονωμένα από ένα θεσμό, όπως το ΣΟΑΚ, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που γίνεται και από το Υπουργείο Οικονομικών και από την Κεντρική Τράπεζα και από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

«Βλέπουμε επίσης ότι ο δημόσιος διάλογος και τα θέματα που τέθηκαν μέσω αυτού, μας έκανε να αντιληφθούμε εδώ το τι είναι σοβαρό. Οπότε, αυτός είναι κι ένας από τους λόγους που κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια, να το έχουμε συνέχεια στο δημόσιο διάλογο», προσέθεσε.

Σε άλλη ερώτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και πώς το ΣΟΑΚ αντιλαμβάνεται τον σχετικό κίνδυνο, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η έρευνα δεν ερμηνεύει το τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε.

«Αυτό που λέμε είναι ότι η οικονομική κοινότητα της Κύπρου δεν βλέπει ότι προχώρησε σε ικανοποιητικό βαθμό ο ψηφιακός μετασχηματισμός, για αυτό έχει δυσκολίες να ασκήσει την εμπορική της δραστηριότητα, να βρει άδειες για να φέρει το κατάλληλο εργατικό δυναμικό στην Κύπρο, βρίσκει εμπόδια στη γραφειοκρατία, στο πόσο γρήγορα θέλει να ελιχθεί, αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε», ανέφερε.

Από εκεί και πέρα, είπε, «είναι διάλογος με τα αρμόδια υπουργεία, τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να επιταχύνουν αυτόν το ψηφιακό μετασχηματισμό».

ΚΥΠΕ