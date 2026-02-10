Η Δημοκρατία είναι στα τελικά στάδια της διαδικασίας επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ποσού των €67 εκατ. που είχε λάβει από τις Βρυξέλλες για την υλοποίηση του έργου του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Κατά τη σημερινή συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας της πορείας εξέλιξης του έργου, εκ μέρους του υπουργείου Οικονομικών ο Διονύσης Διονυσίου ανέφερε πως θα επιστραφούν τα €67 εκατ. στην ΕΕ, μέσω συμψηφισμού με ποσό που θα λάμβανε η χώρα από τις Βρυξέλλες για άλλους σκοπούς. Όπως εξήγησε, η Κυπριακή Δημοκρατία θα λάβει λιγότερα χρήματα από την ΕΕ μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψη. Για παράδειγμα, ανέφερε, αντί να πάρουμε €100 εκατ. από το Ταμείο για κάποιο έργο, θα λάβουμε 33 εκατ. και θα διαγραφεί η οφειλή των €67 εκατ.».

Από την άλλη, ο κ. Διονυσίου διαβεβαίωσε πως δεν θα επηρεαστούν κάποια έργα από το Σχέδιο Ανάκαμψης.

Από πλευράς του, ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, δήλωσε πως η χώρα είναι στη διαδικασία ανάκτησης των €67 εκατ. «Οι διαδικασίες ανάκτησης των €67 εκατ. είναι σε εξέλιξη. Προσπαθούμε να ανακτήσουμε όλο το ποσό, θα γίνει συμψηφισμός με ποσά που αφορούν άλλες ανάγκες».

Θα ολοκληρωθεί το έργο

Όπως είπε ο κ. Δαμιανός, η Κυβέρνηση έχει κληρονομήσει το έργο, επισημαίνοντας πως πρόθεση του κράτους είναι η συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου. Είπε ακόμα πως η Κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει σε νέες προσφορές για την επιλογή εργολάβου.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανό, στην κατοχή του υπουργείου είναι η μελέτη της γαλλικής Technip, την οποία επεξεργάζεται και η ΕΤΥΦΑ. Ο υπουργός απέρριψε πως γίνονται άλλες μελέτες στο υπουργείο για έργα που αφορούν την έλευση του φυσικού αερίου. «Άλλες λύσεις για εισαγωγή αερίου θα καθυστερήσουν περισσότερο. Υπάρχουν ανεπίσημες προτάσεις για το πως θα έρθει στην Κύπρο το φυσικό αέριο, αλλά θα υπάρξει μεγαλύτερη καθυστέρηση».

Ενδιαφέρον από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Στις επίμονες ερωτήσεις των βουλευτών ο υπουργός είπε πως γίνονται επαφές με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την ολοκλήρωση του έργου. Ερωτηθείς εάν θα υπάρξει διακρατική συμφωνία με τα Εμιράτα, είπε πως είναι στα αρχικά στάδια η διαδικασία για μια συμφωνία. Τόνισε πως εάν η διακρατική συμφωνία δεν τελεσφορήσει, θα προκηρύξουν προσφορές για εργολάβο. Είπε ακόμα πως ούτε η Technip δεν μπορεί να δώσει χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση του τερματικού.