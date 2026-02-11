Για τους επενδυτές που αναζητούν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμική ασφάλεια και προοπτικές μακροπρόθεσμων αποδόσεων, η Κύπρος αποτελεί μια ώριμη και αξιόπιστη επιλογή, με πολλά πρόσθετα συγκριτικά πλεονεκτήματα, είπε ο ΓΓ του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, στο συνέδριο «Money Conference».

Στην ομιλία του, ο κ. Ρουσουνίδης σημείωσε ότι το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο της Κύπρου είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον, λέγοντας ότι η συμμόρφωσή του ενισχύει τη διαφάνεια, περιορίζει τον συστημικό κίνδυνο και δημιουργεί ένα ασφαλές και προβλέψιμο περιβάλλον τόσο για θεσμικούς όσο και για ιδιώτες επενδυτές.

Επίσης, ανέφερε ότι το κυπριακό τραπεζικό σύστημα έχει υποστεί βαθιά αναδιάρθρωση και ενοποίηση, μίλησε για την σταθερότητα του εποπτικού περιβάλλοντος, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και το ότι η Κύπρος αναδεικνύεται σταδιακά ως ελκυστικός προορισμός για εταιρείες τεχνολογίας και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που αναζητούν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά από ένα ευέλικτο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ο κ. Ρουσουνίδης αναφέρθηκε στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης, ενώ σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας, είπε ότι η Κύπρος επενδύει στρατηγικά στη διαφοροποίηση του μοντέλου ανάπτυξής της.

«Πέρα από τον τουρισμό και τις παραδοσιακές υπηρεσίες, οι τομείς της ενέργειας, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας, των επαγγελματικών υπηρεσιών και των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναπτύσσονται δυναμικά» είπε, προσθέτοντας ότι οι βελτιώσεις στις υποδομές, η απλοποίηση των διαδικασιών και τα επενδυτικά κίνητρα ενισχύουν περαιτέρω την ελκυστικότητα της χώρας.

Το ΚΕΒΕ, ανέφερε, «το οποίο διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στα οικονομικά της χώρας, χαιρετίζει τις θετικές εξελίξεις στην οικονομία και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ παράλληλα τονίζει την ανάγκη προώθησης περαιτέρω μεταρρυθμίσεων που θα εκσυγχρονίσουν τις δομές της οικονομίας, θα καταστήσουν την Κύπρο έναν πιο ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, θα ενισχύσουν την οικονομική εξωστρέφεια, θα στηρίξουν τις εξαγωγές και θα συμβάλουν στην υλοποίηση του μακροχρόνιου στόχου μας για μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό χρηματοοικονομικό κέντρο στην Ανατολική Μεσόγειο».

Μέσω των συστάσεων και προτάσεων του ΚΕΒΕ, είπε ο κ. Ρουσουνίδης, ελπίζουμε ότι αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν, επιτρέποντας στην Κύπρο να εξελιχθεί σε μια σύγχρονη, ευέλικτη και ανεπτυγμένη οικονομία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.

«Η Κύπρος σήμερα προσφέρει ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, ένα αναδιαρθρωμένο και ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα και ένα χρηματοοικονομικό οικοσύστημα που εξελίσσεται με βάση την καινοτομία, τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα», σημείωσε.

«Για τους επενδυτές που αναζητούν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσμική ασφάλεια και προοπτικές μακροπρόθεσμων αποδόσεων, η Κύπρος αποτελεί μια ώριμη και αξιόπιστη επιλογή, με πολλά πρόσθετα συγκριτικά πλεονεκτήματα», κατέληξε ο ΓΓ του ΚΕΒΕ.

ΚΥΠΕ