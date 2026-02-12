Την έντονη ανησυχία της για την επαναφορά της συζήτησης περί έκτακτης φορολόγησης των τραπεζικών κερδών εκφράζει η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), προειδοποιώντας για επιπτώσεις στην αξιοπιστία και την προβλεψιμότητα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού.

Σε ανακοίνωσή της, η ΟΕΒ αναφέρει ότι οι προτάσεις αφορούν πρόσθετες επιβαρύνσεις πέραν του ειδικού τέλους που καταβάλλεται από το 2011 και απορρίπτει τον χαρακτηρισμό των κερδών ως «απροσδόκητων». Όπως επισημαίνει, κατά την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης 2011–2014, αυτό που θεωρήθηκε απροσδόκητο ήταν η εμπιστοσύνη διεθνών επενδυτών, οι οποίοι με υψηλό ρίσκο στήριξαν τις τράπεζες και κατ’ επέκταση την κυπριακή οικονομία.

Η ΟΕΒ σημειώνει ότι οι επενδυτές αυτοί διέθεσαν σημαντικά κεφάλαια, χωρίς να λάβουν για χρόνια αποδόσεις ή μερίσματα, επενδύοντας στη σταθερότητα του νομικού και φορολογικού πλαισίου. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι μέσω περιορισμού δαπανών, αξιοποίησης τεχνολογικών εφαρμογών και μείωσης προσωπικού άνω του 50%, οι τράπεζες επέστρεψαν σε κερδοφορία έπειτα από μία δεκαετία.

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει αδιανόητη την επιβολή νέας φορολογίας σε έναν κλάδο που, όπως αναφέρει, εξυγιάνθηκε μέσω συνετής πολιτικής και κατέστη κερδοφόρος. Προειδοποιεί δε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποθαρρύνει σοβαρούς επενδυτές, δημιουργώντας προηγούμενο για ενδεχόμενη επιβολή αντίστοιχων μέτρων και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Περαιτέρω, η ΟΕΒ επισημαίνει ότι οι συζητούμενες παρεμβάσεις ενδέχεται να είναι αντισυνταγματικές και να συγκρούονται με τις συστάσεις του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και του Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Εκτιμά επίσης ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, όχι μόνο για τον τραπεζικό τομέα αλλά και για την οικονομία συνολικά.

Η Ομοσπονδία καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να εγκαταλείψουν πρωτοβουλίες που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσαν μεσοπρόθεσμα να πλήξουν εκείνους που επιδιώκουν να ωφελήσουν. Υπενθυμίζει ότι από το 2017 έως το 2024 οι τράπεζες κατέβαλαν συνολικά €755 εκατ. σε φόρους, ποσό που αφορά εταιρικό φόρο επί των κερδών και ειδικό φόρο επί των καταθέσεων.

Καταλήγοντας, η ΟΕΒ αναφέρει ότι η Πολιτεία έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει μέρος των υφιστάμενων αυτών πόρων για σκοπούς κοινωνικής αλληλεγγύης, χωρίς – όπως σημειώνει – να διαταραχθεί η επενδυτική εμπιστοσύνη και η σταθερότητα του οικονομικού περιβάλλοντος.