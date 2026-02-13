Σε τρεις σημαντικές αποφάσεις που τίθενται ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Όπως δήλωσε, η υπεύθυνη οικονομική πολιτική και η διεύρυνση του παραγωγικού μοντέλου επιτρέπουν στην Κυβέρνηση να ενισχύει τομείς όπως η υγεία, η παιδεία, το στεγαστικό και το κράτος πρόνοιας. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τη διεύρυνση των στεγαστικών σχεδίων, ώστε περισσότεροι πολίτες να μπορούν να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση.

Ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η προσιτή στέγη αποτέλεσε προτεραιότητα από την αρχή της διακυβέρνησης, σημειώνοντας ότι επενδύθηκαν άνω των €300 εκατ. μέσω κυβερνητικών πρωτοβουλιών, ενώ έγινε αναφορά και σε σχετικό σχέδιο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω το 2026.

Δεύτερο ζήτημα αποτελεί η προώθηση τροποποίησης του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνέχεια και των συστάσεων ομάδας του Federal Bureau of Investigation (FBI), που είχε προσκληθεί για ενίσχυση των κυπριακών αρχών στην αντιμετώπιση του εγκλήματος. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, η αλλαγή θα ενισχύσει το έργο των διωκτικών αρχών.

Τρίτο θέμα αφορά την παροχή δικαιώματος ψήφου στους εκ μητρογονίας εκτοπισθέντες στις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο στον τόπο διαμονής όσο και στον τόπο εκτοπισμού τους, κατά το πρότυπο που ισχύει ήδη για τους εκ πατρογονίας εκτοπισθέντες. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι πρόκειται για προεκλογική του δέσμευση.

Οι αποφάσεις, όπως σημείωσε, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής, της ασφάλειας και της θεσμικής ισότητας.