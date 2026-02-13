Την υψηλότερη ετήσια επίδοση μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία κατέγραψε η Κύπρος το τέταρτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, παρουσιάζοντας αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,5% σε ετήσια βάση.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Κύπρου σε όρους όγκου αυξήθηκε κατά 1,4% σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Σε ετήσια σύγκριση, δηλαδή έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2024, η Κύπρος κατέγραψε αύξηση 4,5%, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη μεταξύ των κρατών μελών με διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο.

Κάτω από το 2% η ανάπτυξη σε ΕΕ και ευρωζώνη

Σε επίπεδο ευρωζώνης, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αντίστοιχη αύξηση 0,3% καταγράφηκε και στην ΕΕ. Το τρίτο τρίμηνο του 2025, η ανάπτυξη είχε διαμορφωθεί στο 0,3% για την ευρωζώνη και στο 0,4% για την ΕΕ.

Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% στην ευρωζώνη και κατά 1,5% στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2025, μετά από αυξήσεις 1,4% και 1,6% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο.

Για το σύνολο του 2025, η εκτίμηση ετήσιας ανάπτυξης, βάσει εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένων στοιχείων, διαμορφώνεται στο 1,5% για την ευρωζώνη και στο 1,6% για την ΕΕ.

Οριακή ενίσχυση της απασχόλησης

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,2% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε ετήσια βάση, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,6% στην ευρωζώνη και κατά 0,7% στην ΕΕ, ενώ για το σύνολο του 2025 εκτιμάται αύξηση 0,7% στην ευρωζώνη και 0,5% στην ΕΕ.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η Κύπρος κινήθηκε με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική μεγέθυνση στην ΕΕ και την ευρωζώνη παρέμεινε συγκρατημένη.