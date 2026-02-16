Αρχίζει στη Βουλή η μάχη των εκποιήσεων. Τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών αποφάσισαν σήμερα όπως το γενικότερο θέμα που αφορά το νομικό πλαίσιο για τους πλειστηριασμούς ενυπόθηκων ακινήτων συζητηθεί στις 9 Μαρτίου. Στη συνεδρία θα κληθεί να παραστεί ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, καθώς και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλος Πατσαλίδης ή εκπρόσωποί τους.

Ενώπιον της Επιτροπής θα τεθούν δεκάδες προτάσεις νόμου που εκκρεμούν στη Βουλή, καθώς και αριθμός νέων προτάσεων που είτε κατατέθηκαν είτε θα κατατεθούν τις επόμενες ημέρες στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού δήλωσε πως έχουν τελειώσει τα άλλοθι στο θέμα των εκποιήσεων, τονίζοντας ότι χιλιάδες πολίτες, μετά την αλλαγή του νομικού πλαισίου το 2018, έχασαν τις κύριες κατοικίες τους και την επαγγελματική τους στέγη. Όπως είπε, με την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ επαναφέρεται το δικαίωμα των πολιτών στην απρόσκοπτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, προκειμένου να αποτραπεί η εκποίηση των ακινήτων τους.

Συγκεκριμένα με την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ και των Οικολόγων, θα αποκατασταθεί το δικαίωμα των δανειοληπτών να προσφεύγουν ενώπιον δικαστηρίου και να αναστέλλουν την εκποίηση της κατοικίας στην οποία διαμένουν, στις περιπτώσεις παράνομων χρεώσεων και καταχρηστικών ρητρών από μέρους των τραπεζών.

Σύμφωνα με τον Άριστο Δαμιανού, στις 9 Μαρτίου ο υπουργός Οικονομικών θα ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη. Όπως ανέφερε, το ΑΚΕΛ έχει κουραστεί να παραβιάζονται τα δικαιώματα των πολιτών, προσθέτοντας ότι «θα προσπαθήσουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε για να θωρακίσουμε τις μελλοντικές γενεές».

Ο πρόεδρος των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, δεν μειώθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, ενώ έγιναν εκποιήσεις κύριων κατοικιών. Όπως είπε, τα ΜΕΔ μειώθηκαν στις τράπεζες κατά €5,7 δισ., επισημαίνοντας ωστόσο ότι, εξαιτίας του ανατοκισμού, τα δάνεια στις εταιρείες αυξήθηκαν στα €18,6 δισ.

Εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην εκδίκαση των υποθέσεων από τα δικαστήρια, καθώς και για τη μη λειτουργία της ειδικής δικαιοδοσίας που ψήφισε η Βουλή το 2023. Επικαλέστηκε στοιχεία της Χρηματοοικονομικής Επιτρόπου, σύμφωνα με τα οποία το 55% των πλειστηριασμών κύριων κατοικιών αφορούσε ακίνητα αξίας κάτω των €350 χιλ.

Τόνισε ότι υπάρχει νομοθετικό κενό το οποίο επιτρέπει στους πιστωτές να εκποιούν τις περιουσίες των πολιτών και, καταλήγοντας, σημείωσε πως η Βουλή έχει μία τελευταία ευκαιρία να δώσει λύση στο ζήτημα των εκποιήσεων.