Ανοδική πορεία κατέγραψαν το πρώτο ενιάμηνο του 2025 οι οδικές μεταφορές προϊόντων τόσο εντός Κύπρου όσο και από και προς την Κύπρο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2025, το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν οδικώς εντός Κύπρου αυξήθηκε κατά 0,7%, ενώ το βάρος του φορτίου που μεταφέρθηκε οδικώς από και προς την Κύπρο σημείωσε σημαντικότερη άνοδο, της τάξης του 8,7%.

Ανοδική εικόνα καταγράφηκε και σε τριμηνιαία βάση. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, το βάρος των οδικών μεταφορών εντός Κύπρου αυξήθηκε κατά 1,4%, ενώ οι οδικές μεταφορές από και προς την Κύπρο κατέγραψαν ισχυρή άνοδο 16,4%.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν ενίσχυση της μεταφορικής δραστηριότητας, με πιο έντονη δυναμική στις διασυνοριακές οδικές μεταφορές, εξέλιξη που συνδέεται με την αυξημένη οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση στη διακίνηση προϊόντων.