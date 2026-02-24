Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο η εθνική εκδήλωση έναρξης της συμμετοχής της Κύπρος στο πολυκρατικό έργο του Μηχανισμού Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αντικείμενο την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Το έργο, με τίτλο «Υποστήριξη της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση», υλοποιείται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) και αφορά επτά κράτη μέλη της ΕΕ: την Ισπανία, την Αυστρία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Κύπρο.

Πολιτική στόχευση και διακυβέρνηση

Η ενίσχυση της επιστημονικής τεκμηρίωσης στον σχεδιασμό και την αναθεώρηση της δημόσιας πολιτικής αποτελεί ρητή πολιτική επιλογή της Προεδρίας της Δημοκρατίας και εντάσσεται στον ευρύτερο εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Η πρωτοβουλία συντονίζεται σε επίπεδο Προεδρίας από τη Γραμματεία Συντονισμού και Υποστήριξης του Κυβερνητικού Έργου, με στόχο τη διαμόρφωση κουλτούρας λήψης αποφάσεων βασισμένης σε δεδομένα.

Κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό της, η Ειρήνη Πική, Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, τόνισε ότι «η τεκμηρίωση δεν είναι αφηρημένο ιδεώδες αλλά πρακτική προϋπόθεση για αξιόπιστη πολιτική», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συστηματικής διασύνδεσης της δημόσιας διοίκησης με την επιστημονική κοινότητα για την αντιμετώπιση σύνθετων προκλήσεων, όπως η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Βασικοί άξονες του έργου

Το έργο TSI στοχεύει στην αναβάθμιση του οικοσυστήματος λήψης αποφάσεων μέσω:

Ενίσχυσης δεξιοτήτων για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και επιστήμονες

για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και επιστήμονες Βελτίωσης του συντονισμού μεταξύ πολιτικής και επιστήμης

μεταξύ πολιτικής και επιστήμης Αξιοποίησης σύγχρονων εργαλείων, όπως ανάλυση τάσεων και ανάπτυξη σεναρίων (foresight), για την ενίσχυση της ετοιμότητας του κράτους

Συμμετοχές και ευρωπαϊκή διάσταση

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ανώτατα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι κυπριακών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, καθώς και τεχνοκράτες της δημόσιας υπηρεσίας. Στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης αναδείχθηκαν οι προκλήσεις στη διασύνδεση επιστήμης και πολιτικής και η ανάγκη για μοντέλο διακυβέρνησης με κεντρικό πυλώνα την τεκμηρίωση.

Η πρωτοβουλία συμπίπτει χρονικά με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της χώρας στην προώθηση κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για τη βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας διακυβέρνησης.