Δεν προχώρησαν εκποιήσεις πρώτης κατοικίας σε προσφυγικούς συνοικισμούς, μετά τις παραινέσεις της Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, ωστόσο παραμένει εκκρεμές το ζήτημα που αφορά κατοικίες σε συνοικισμούς αυτοστέγασης, όπως δήλωσε μετά τη συνεδρία της Επιτροπής ο πρόεδρός της, Νίκος Κέττηρος.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι υπάρχει ικανοποίηση για το γεγονός πως οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων δεν προχώρησαν σε καμία διαδικασία εκποίησης το προηγούμενο διάστημα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τις κατοικίες που εμπίπτουν στους συνοικισμούς αυτοστέγασης.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε όπως δανειολήπτες που έχουν λάβει σχετικές επιστολές επικοινωνήσουν με τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, δηλώνοντας ότι η κατοικία τους βρίσκεται σε συνοικισμό αυτοστέγασης, ώστε να επιδιωχθεί διευθέτηση.

Περιορισμένος αριθμός υποθέσεων

Κατά τη συνεδρία, η πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων, Ανθή Εξαδάκτυλου, ανέφερε ότι 14 υποθέσεις σε προσφυγικούς συνοικισμούς βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και 320 υποθέσεις στην ΚΕΔΙΠΕΣ.

Εκπρόσωπος της Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ανέφερε ότι για το σχέδιο ενοίκιο έναντι δόσης έχουν ήδη εγκριθεί πέραν των 500 αιτήσεων, ενώ άλλες 1.000 βρίσκονται υπό εξέταση, σημειώνοντας ότι ο συνολικός αριθμός υποθέσεων είναι διαχειρίσιμος.

Θέσεις κομμάτων και φορέων

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν, τόνισε ότι η μέριμνα αφορά όλους τους πρόσφυγες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επανεξέτασης του πλαισίου εκποιήσεων και καλώντας τους επηρεαζόμενους να αποταθούν στη Χρηματοοικονομική Επίτροπος.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Γιώργος Πενηνταέξ, επισήμανε ότι το θέμα πρέπει να εξεταστεί σε ευρύτερο πλαίσιο, περιλαμβάνοντας και περιπτώσεις προσφύγων που έχουν κτίσει εκτός συνοικισμών.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης χαρακτήρισε τις εκποιήσεις μείζον κοινωνικό πρόβλημα, τονίζοντας ότι για τον προσφυγικό κόσμο η απώλεια κατοικίας ισοδυναμεί με κίνδυνο δεύτερου εκτοπισμού.

Ευαισθησία και διαφάνεια

Η Χρηματοοικονομική Επίτροπος, Βαλεντίνα Γεωργιάδου, ανέφερε ότι σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις ζητήθηκε και έγινε αποδεκτή η αναστολή διαδικασιών, σημειώνοντας ότι οι υποθέσεις εξετάζονται ξεχωριστά.

Η διευθύντρια του Συνδέσμου Δανειοληπτών, Τζένη Παπαχαραλάμπους, χαιρέτισε τη στάση των εταιρειών, εισηγούμενη μεγαλύτερη ευελιξία στις διαγραφές όπου δεν επιτυγχάνεται συναινετική λύση.

Καταληκτικά, ο Νίκος Κέττηρος ανέφερε ότι ζητήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα να καταθέσει εγγράφως στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής, ώστε να αρθεί η σύγχυση και να διασφαλιστεί η προστασία της πρώτης κατοικίας των προσφύγων.

ΚΥΠΕ