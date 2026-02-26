Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοίνωσε την Πέμπτη τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ) με μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο 2026, όπως περιλαμβάνονται στη δημοσίευση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές – Φεβρουάριος 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές καταθέσεις κατέγραψαν καθαρή μείωση €851,2 εκατ., έναντι καθαρής αύξησης €877,1 εκατ. τον Δεκέμβριο 2025. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των καταθέσεων υποχώρησε στο 5,3%, από 6,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το υπόλοιπο καταθέσεων διαμορφώθηκε στα €56,9 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου μειώθηκαν κατά €767,7 εκατ.. Ειδικότερα, οι καταθέσεις νοικοκυριών αυξήθηκαν οριακά κατά €34,2 εκατ., ενώ οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €469,7 εκατ. Παράλληλα, οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς παρουσίασαν συνολική μείωση €332,2 εκατ.

Αντίθετα, τα συνολικά δάνεια κατέγραψαν καθαρή αύξηση €76,4 εκατ., αν και χαμηλότερη σε σύγκριση με την αύξηση €587,2 εκατ. τον Δεκέμβριο 2025. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων ενισχύθηκε στο 11,2%, από 10,7% τον προηγούμενο μήνα, με το υπόλοιπο δανείων να ανέρχεται στα €26,9 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου αυξήθηκαν συνολικά κατά €124,2 εκατ.. Αναλυτικότερα, τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ενισχύθηκαν κατά €22,6 εκατ., ενώ τα δάνεια προς νοικοκυριά δεν παρουσίασαν μεταβολή. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων αυξήθηκαν κατά €101,5 εκατ.