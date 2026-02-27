Ποδαρικό με πτώση στις καταθέσεις επεφύλαξε ο Ιανουάριος του 2026, καθώς μειώθηκαν κατά €851,2 εκατ. σε σχέση με άνοδο €877,1 εκατ. το Δεκέμβριο του 2025, μείωση €211,3 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025 και μείωση €366 εκατ. τον Ιανουάριο του 2024.

Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση των αριθμών αλλά υπάρχουν δυο ενότητες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Πρώτον, το σύνολο των καταθέσεων ήταν €56,97 δισ., σε σχέση με €55,89 δισ. το 2025, δηλαδή σε ετήσια βάση η άνοδος ήταν €1,08 δισ.

Όπως φαίνεται από τα διαχρονικά στοιχεία, τον πρώτο μήνα του έτους έρχονται λιγότερα χρήματα ως αποταμιεύσεις στις τράπεζες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τον Δεκέμβριο, όπου οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι παίρνουν έξτρα χρήματα ως 13ο μισθό. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κεντρική Τράπεζα στην παρουσίαση των στοιχείων Δεκεμβρίου διευκρίνισε ότι το μέγεθος της αύξησης των καταθέσεων επηρεάστηκε από εποχικούς παράγοντες.

Αν κάνουμε την ανάλυση των στοιχείων στις καταθέσεις των κατοίκων Κύπρου θα δούμε ότι ήταν τέλος Ιανουαρίου €49,86 δισ., από €51,18 δισ. τον Δεκέμβριο και €47,89 δισ. τον Ιανουάριο του 2025. Και σ’ αυτή την κατηγορία η άνοδος των καταθέσεων σ’ ένα χρόνο ήταν €1,97 δισ.

Δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι στην κατηγορία των νοικοκυριών κατοίκων εσωτερικού οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά €34,2 εκατ., σε σύγκριση με €622,3 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025 και €111,1 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025. Άρα στην συγκεκριμένη κατηγορία η μείωση σ’ ένα χρόνο είναι €76,9 εκατ.

Στην κατηγορία των καταθέσεων επιχειρήσεων κατοίκων Κύπρου, οι καταθέσεις ήταν λιγότερες κατά €469,7 εκατ. σε σχέση με άνοδο €51,2 εκατ. τον Δεκέμβριο του 2025 και μείωση €57,1 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025. Στις υπόλοιπες κατηγορίες οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης και των λοιπών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ήταν λιγότερες κατά €198,1 εκατ. και €169,1 εκατ. αντίστοιχα. Αντίθετα, οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και συνταξιοδοτικών ταμείων ήταν αυξημένες κατά €24,3 εκατ.

Η ροή καταθέσεων, έστω και μικρότερη, είχε ως αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τον Ιανουάριο να φθάσει στο 5,3% σε σύγκριση με 6,5% τον Δεκέμβριο 2025 και 6,9% τον Ιανουάριο του 2025.

Η κίνηση στα δάνεια

Ας δούμε τι συμβαίνει όμως και με τα δάνεια. Η τραπεζική λογική υπαγορεύει ότι με την μεγάλη καταθετική βάση που υπάρχει στο σύστημα δημιουργείται το απαραίτητο «απόθεμα» ώστε να τονωθούν οι χορηγήσεις και οι τραπεζικές διοικήσεις τονίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι θέλουν να αυξήσουν σημαντικά τον δανεισμό.

Τα συνολικά δάνεια τον Ιανουάριο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €76,4 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €587,2 εκατ. τον Δεκέμβριο 2025. Ωστόσο, σε αυτά τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα, δεν διαχωρίζονται τα καθαρά νέα δάνεια σε σχέση με τα δάνεια που προήλθαν από επαναδιαπραγμάτευση των όρων της δανειακής σύμβασης. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 11,2%, σε σύγκριση με 10,7% τον Δεκέμβριο 2025. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιανουάριο 2026 έφθασε στα €26,9 δις.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €124,2 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες αυξήθηκαν κατά €22,6 εκατ., ενώ τα δάνεια προς νοικοκυριά παρουσίασαν μηδενική μεταβολή. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων3 παρουσίασαν συνολικά αύξηση €101,5 εκατ.

Να σημειώσουμε ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο με βάση τις αναλύσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι κυπριακές τράπεζες (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δεύτερο τρίμηνο 2025) έχουν τον χαμηλότερο δείκτη δανείων προς καταθέσεις (loan to deposit rario) στην Ευρώπη, στο 50,3% και ακολουθεί το ελληνικό με 60,4%. Για να γίνει πιο κατανοητό, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις δείχνει το ποσοστό των καταθέσεων που μια τράπεζα μετατρέπει σε δάνεια.