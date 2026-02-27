Νέους στόχους και δράσεις με στόχο την αναβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της εικόνας του κλάδου στην Κύπρο ανακοίνωσε ο CYFA, παρουσιάζοντας τον στρατηγικό του σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο.

Σε ενημέρωση προς τα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κώστας Χριστοφόρου και ο γενικός διευθυντής Χριστόφορος Ιωάννου ανέφεραν ότι οι προτεραιότητες του CYFA επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών και υψηλών προτύπων συμμόρφωσης στον κλάδο.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος θέτει ως βασικό στόχο την ενδυνάμωση της συνεργασίας με αρμόδιους φορείς και θεσμούς, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και την επένδυση στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των επαγγελματιών του τομέα.

Ο πρόεδρος του CYFA υπογράμμισε τη σημασία του διαλόγου με τα ΜΜΕ, επισημαίνοντας τον ρόλο τους στη σωστή και αντικειμενική ενημέρωση του κοινού για τη συμβολή των διοικητικών υπηρεσιών στην κυπριακή οικονομία και στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου ανέφερε ότι ο CYFA παραμένει προσηλωμένος στη συνεχή αναβάθμιση του κλάδου, στη διαφάνεια και στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Κύπρου ως αξιόπιστου επιχειρηματικού κέντρου, μέσα από συντονισμένες δράσεις και θεσμική συνεργασία.