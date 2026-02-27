Την υιοθέτηση της πρώτης γενικής προσέγγισης υπό την Κυπριακή Προεδρία για το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού, κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (COMPET) στις Βρυξέλλες.

Όπως δήλωσε, το Συμβούλιο υιοθετεί την πρώτη γενική προσέγγιση στο πλαίσιο της κυπριακής άσκησης της προεδρίας του Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνέχιση της έρευνας στους τομείς του άνθρακα και του χάλυβα έως το 2034.

Έμφαση σε αποτελέσματα και κρίσιμους φακέλους

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στην ατζέντα του πρώτου Συμβουλίου COMPET υπό την Κυπριακή Προεδρία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, επισημαίνοντας ότι από τον περασμένο Δεκέμβριο η Λευκωσία είχε δεσμευθεί να κινηθεί με πραγματισμό και προσανατολισμό στα αποτελέσματα. Στο επίκεντρο, όπως ανέφερε, βρίσκονται το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα, το πακέτο του Horizon Europe, η επικείμενη Ευρωπαϊκή Πράξη Καινοτομίας και το επόμενο πρόγραμμα-πλαίσιο FP10.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σημερινή απόφαση αποτελεί έμπρακτη εφαρμογή αυτής της δέσμευσης και διευκολύνει τη συνέχιση της χρηματοδότησης σε δύο τομείς στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Πράσινη μετάβαση χωρίς απώλεια ανταγωνιστικότητας

Ο Δαμιανού τόνισε ότι το Ταμείο συνδέεται άμεσα με τους στόχους της πράσινης μετάβασης, χωρίς να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Όπως είπε, η πρωτοβουλία ενισχύει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των κλάδων του άνθρακα και του χάλυβα, οι οποίοι παραμένουν κρίσιμοι για τη συνολική ανθεκτικότητα και την οικονομική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόοδος στο FP10 και επόμενα βήματα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο επόμενο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, FP10, το οποίο χαρακτήρισε κεντρικό πυλώνα για την ενίσχυση των ερευνητικών δυνατοτήτων, της τεχνολογικής βάσης και της προσέλκυσης ταλέντου στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε, έχει ήδη σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος σε όλες τις πτυχές του φακέλου και η Κυπριακή Προεδρία είναι έτοιμη να προχωρήσει στη συζήτηση του επόμενου κειμένου.

Στόχος, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, είναι η επίτευξη μερικής γενικής προσέγγισης στο επόμενο Συμβούλιο, που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Μαΐου, αξιοποιώντας την πολιτική και στρατηγική καθοδήγηση των κρατών-μελών.

Διεθνής συνεργασία και επιστημονική διπλωματία

Κλείνοντας, ο Δαμιανού υπογράμμισε τον ρόλο της διεθνούς συνεργασίας και της επιστημονικής διπλωματίας στην ευρωπαϊκή στρατηγική έρευνας και καινοτομίας, σημειώνοντας ότι αποτελούν διαχρονικά πυρήνα της ευρωπαϊκής προσέγγισης και βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, σε ευθυγράμμιση με το όραμα για μια αυτόνομη αλλά ανοικτή προς τον κόσμο Ευρωπαϊκή Ένωση.