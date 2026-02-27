Οριακή αύξηση 0,2% σε ετήσια βάση κατέγραψε ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία τον Ιανουάριο του 2026, ενώ σε μηνιαία βάση σημείωσε μείωση 0,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 122,1 μονάδες (βάση 2021=100), παρουσιάζοντας πτώση σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025, αλλά ελαφρά άνοδο σε σχέση με τον Ιανουάριο του προηγούμενου έτους.

Μηνιαίες μεταβολές ανά τομέα

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025, αυξήσεις καταγράφηκαν στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (1,9%), στα μεταλλεία και λατομεία (0,4%) και στη μεταποίηση (0,2%). Αντίθετα, ο τομέας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος παρουσίασε σημαντική μείωση κατά 4,4%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική μηνιαία εικόνα του δείκτη.

Ετήσιες τάσεις

Σε ετήσια βάση, θετικές μεταβολές σημειώθηκαν στα μεταλλεία και λατομεία (7,9%), στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (0,9%) και στη μεταποίηση (0,6%). Αντίθετα, στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος καταγράφηκε μείωση 2,1%.

Εξελίξεις στη μεταποίηση

Ανά μεταποιητικό κλάδο, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025, αυξήσεις καταγράφηκαν στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (5,0%), στην κατασκευή επίπλων και λοιπές μεταποιητικές δραστηριότητες (4,3%), καθώς και στην κατασκευή μηχανημάτων, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (1,6%). Άνοδο παρουσίασαν επίσης η παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (0,8%) και τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου, χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων (0,6%).

Αντίθετα, πτωτικές τάσεις σημειώθηκαν στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-0,3%) και στην παραγωγή βασικών μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων (-0,3%).