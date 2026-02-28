Μπορεί η κλιματική αλλαγή να αποτελεί τη νούμερο ένα προτεραιότητα για τους αρμόδιους με τον τουρισμό φορείς, ωστόσο η συνεχόμενη εκπαίδευση των εργαζομένων σε ένα κλάδο που συνεχώς εξελίσσεται, αποτελεί επίσης σημείο κλειδί. Ιδιαίτερα, όταν πρόκειται για εργαζόμενους άλλης χώρας, οι οποίοι θα πρέπει να αφομοιώσουν παράλληλα, τις αξίες και την κουλτούρα στον προορισμό τον οποίο εργάζονται.

Αναλυτικότερα, χθες Παρασκευή πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Βιώσιμο Τουρισμό, στο οποίο, μεταξύ άλλων, μίλησαν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας (μέσω βίντεο) και ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής.

Ειδικότερα, ο Απόστολος Τζιτζικώστας ενέταξε την έλλειψη δεξιοτήτων μεταξύ των έξι βασικότερων προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει ο τουρισμός στο άμεσο μέλλον. Είναι απαραίτητο, σημείωσε χαρακτηριστικά, τα διαχρονικά κενά δεξιοτήτων, να καλυφθούν. «Μέσω πρωτοβουλιών, όπως οι μεγάλης κλίμακας συμπράξεις δεξιοτήτων για τον τουρισμό, επενδύουμε στην αναβάθμιση και επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, εξοπλίζοντας τους εργαζόμενους με ψηφιακές δεξιότητες και δημιουργώντας ποιοτικές επαγγελματικές διαδρομές που προσελκύουν νέο ανθρώπινο δυναμικό».

Επί του ιδίου θέματος, ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής αναφέρθηκε στη χώρα μας, σημειώνοντας ότι η μεγάλη αύξηση των τουριστικών αφίξεων στην Κύπρο οδηγεί στην ανάγκη απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες. Ωστόσο, επισήμανε ότι αποτελεί ευθύνη των εργοδοτών να εκπαιδεύουν τα άτομα αυτά, στις αξίες του προορισμού. Ειδικά για την περίπτωση της Κύπρου, η οποία ως προορισμός, προτάσσει τη φιλοξενία ως ένα από τα βασικά της χαρακτηριστικά, είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι να αφομοιωθεί και από τους ξένους εργαζόμενους, ως ένα κομμάτι της κουλτούρας του προορισμού, στον οποίο απασχολούνται.

Πέραν των πιο πάνω, ο Απόστολος Τζιτζικώστας ανέφερε ότι η πρώτη στην ιστορία Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Τουρισμό, η οποία θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο, βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και ψηφιοποίηση. Επισήμανε ότι ο τουρισμός αποτελεί στρατηγικό τομέα για την Ευρώπη. «Παραμένουμε ο κορυφαίος προορισμός παγκοσμίως, υποδεχόμενοι 793 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες το 2025, 4% περισσότερους σε σχέση με το 2024».

Ο κ. Τζιτζικώστας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα νησιά ως τουριστικούς προορισμούς, σημειώνοντας ότι αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο της Στρατηγικής για τον Τουρισμό, καθώς αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως ελλείψεις στη συνδεσιμότητα, εποχικές πιέσεις, γήρανση του πληθυσμού και έκθεση σε κλιματικούς κινδύνους. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι αποτελούν και «εργαστήρια καινοτομίας» και μπορούν να γίνουν πρωτοπόροι στον ανθεκτικό, ποιοτικό τουρισμό. «Και αυτό ακριβώς θέλουμε για την Κύπρο», είπε.