Η χώρα μας έφτασε στο απόγειο της όσον αφορά στη δυνατότητα φιλοξενίας τουριστών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, παραδέχτηκε χθες και επίσημα ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής.

Ως εκ τούτου, η προσπάθεια των αρμοδίων θα επικεντρωθεί πλέον στην ενίσχυση των αφίξεων κατά την υπόλοιπη περίοδο του έτους και ειδικότερα τους χειμερινούς μήνες.

Εγχείρημα το οποίο ασφαλώς και δεν είναι εύκολο, καθότι η ελκυστικότητα της χώρας μας δεν έχει την ίδια δυναμική τον χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι, ενώ, την ίδια ώρα, υπάρχουν καθιερωμένοι και ελκυστικοί προορισμοί τη χειμερινή περίοδο, με πολύ πιο δυνατό προϊόν από το δικό μας.

Μιλώντας χθες στο πλαίσιο διάσκεψης για την παρουσίαση του απολογισμού του Υφυπουργείου Τουρισμού για το 2025, ο Κώστας Κουμής τόνισε την ανάγκη ολιστικής βελτίωσης του τουριστικού μας προϊόντος, ώστε να καταστεί ανταγωνιστικό και τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους θα δοθεί πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη της ενδοχώρας και των ορεινών περιοχών με ότι αυτό συνεπάγεται. Από ανάπτυξη αγροτουριστικών καταλυμάτων, μέχρι προώθηση των χώρων εστίασης, της γαστρονομίας, ενίσχυση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Σημαντική παράμετρος σε όλη αυτή την προσπάθεια, είναι η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Και αυτό όχι σαν σύνθημα, αλλά ως ένας ουσιαστικός παράγοντας, ο οποίος καθορίζει πλέον ως ένα βαθμό και τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ένας σημαντικός αριθμός ταξιδιωτών προτιμά να ταξιδέψει σε προορισμούς που σέβονται το περιβάλλον και προωθούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Ο Υφυπουργός Τουρισμού ιεράρχησε την κλιματική αλλαγή ως τη σημαντικότερη πρόκληση του τουρισμού για τα επόμενα χρόνια. Αυτό, επισήμανε, δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αλλά όλους τους προορισμούς της Μεσογείου.

Όσον αφορά στις ενδείξεις για το 2026, ο κ. Κουμής σημείωσε ότι επί του παρόντος αυτές είναι ιδιαίτερα θετικές, και αναμένεται μια εξίσου καλή χρονιά, στα επίπεδα του 2025. Όπως είπε, θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα μετά τη μεγάλη τουριστική έκθεση του Βερολίνου που θα λάβει χώρα σε λίγες μέρες.

Παραλλαγές στο προϊόν

Μιλώντας για μια σειρά άλλων θεμάτων, ο υφυπουργός Τουρισμού μεταξύ άλλων ανέφερε:

–Εναλλακτικές μορφές: Στα αξιοσημείωτα του 2025, είναι η ολοκλήρωση της τρισδιάστατης αποτύπωσης των κυριότερων καταδυτικών σημείων στην χώρα μας, αλλά και η ολοκλήρωση της μελέτης για τον καταδυτικό τουρισμό. Γενικότερα, η περαιτέρω ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού, αποτελεί θέμα υψηλής προτεραιότητας για το Υφυπουργείο Τουρισμού. Τους επόμενους μήνες, το Υφυπουργείο προχωρεί σε διενέργεια μελετών για τον τουρισμό υγείας και τον τουρισμό φύσης/υπαίθρου, πέραν της μελέτης για τον καταδυτικό τουρισμό που έχει ήδη παρουσιαστεί.

–Αγροτουρισμός: Στις υψηλές προτεραιότητες του Υφυπουργείου Τουρισμού, ανήκει και ο σημαντικότατος για την ύπαιθρο και τις τοπικές κοινωνίες τομέας του Αγροτουρισμού. Σε σχέση με τις αφίξεις σε αγροτουριστικά καταλύματα, καταγράφηκαν πέραν των 90.000 αφίξεων το προηγούμενο έτος, που ισοδυναμεί με άνοδο της τάξης του 3% σε σχέση με το έτος 2024, και άνοδο της τάξης του 40,9% σε ορίζοντα τριετίας.

–Ναυτικός Τουρισμός: Εντός του 2025, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες, που αφορούσαν την προβολή και προώθηση του τουρισμού κρουαζιέρας, τόσο εντός, όσο και εκτός Κύπρου, με σημαντικότερη την συμμετοχή στην επαγγελματική έκθεση «Seatrade Europe» που έγινε στο Αμβούργο. Ο τουρισμός κρουαζιέρας, κατέγραψε άνοδο της τάξης του 104% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αφού ο συνολικός αριθμός επιβατών ανήλθε στις 278.000 σε σύγκριση με 136.000 το προηγούμενο έτος.

Αποτελέσματα 2025

Κατά το 2025, οι αφίξεις τουριστών ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 4,5εκ. επισκέπτες, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 12,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και άνοδο της τάξης του 41,6% σε ορίζοντα τριετίας. Τα έσοδα από τον τουρισμό, για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου όπου και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 15,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και άνοδο της τάξης του 51,1% σε ορίζοντα τριετίας. Σε απόλυτους αριθμούς, τα έσοδα από τον τουρισμό για την τριετία 2023 – 2025 ανήλθαν στο ποσό ρεκόρ των 9,9 δις ευρώ.

Κυπριακή Προεδρία και συμπεράσματα

Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί αναμφίβολα σημείο αναφοράς για το έτος 2026. Στο πλαίσιο της φιλοξενίας 30 και πλέον χιλιάδων συνέδρων που αναμένονται να επισκεφθούν την χώρα μας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των υπηρεσιών διαμονής και φιλοξενίας.

Συνολικά, το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση 250 συνεδρίων περίπου. Η πλέον σημαντική δράση, ωστόσο, είναι η ευθύνη που ανέλαβε η χώρα μας, ως προεδρεύουσα χώρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με σκοπό την κατάθεση, τον Μάιο του 2026, Συμπερασμάτων Συμβουλίου για τον τομέα του τουρισμού.