Είναι ενθαρρυντικά τα πρώτα μηνύματα που λαμβάνουμε αναφορικά με τον κυπριακό τουρισμό για το 2026, ανέφερε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, στη συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε την Πέμπτη, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, στη Λευκωσία, για την παρουσίαση του ετήσιου απολογισμού έργου του Υφυπουργείου Τουρισμού.

«Το έτος 2025 έχει πλέον περάσει στην ιστορία, ως το κορυφαίο έτος στην ιστορία του τουρισμού της χώρας μας, συνοδευόμενο από επιδόσεις ρεκόρ, γεγονός που αναμφίβολα μας ικανοποιεί, ως Κυβέρνηση και ως Υφυπουργείο Τουρισμού», ανέφερε ο κ. Κουμής.

Κατά το 2025, συνέχισε, «οι αφίξεις τουριστών ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 4,5 εκ. επισκέπτες, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 12,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και άνοδο της τάξης του 41,6% σε ορίζοντα τριετίας, ενώ τα έσοδα από τον τουρισμό, για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου όπου και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 15,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και άνοδο της τάξης του 51,1% σε ορίζοντα τριετίας».

Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη το 2025 κατέγραψε άνοδο της τάξης του 2,9%, ανερχόμενη σε €822 σε σύγκριση με €799, που ήταν το προηγούμενος έτος, ενώ σε ορίζοντα τριετίας, η άνοδος ανήλθε σε 6,2%, επεσήμανε ο Υφυπουργός Τουρισμού. «Άνοδος καταγράφηκε και στην ημερήσια δαπάνη, καθώς από τα €92,8 του 2024, η ημερήσια δαπάνη ανήλθε στα €99,5 το 2025 που συνιστά άνοδο της τάξης του 7,2%, ενώ σε ορίζοντα τριετίας η άνοδος ανήλθε στο 22,3%», συμπλήρωσε.

«Η μέση διάρκεια παραμονής κατέγραψε μείωση της τάξης του 4%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αφού από τις 8,6 ημέρες, ο σχετικός δείκτης σταμάτησε στις 8,27 μέρες», είπε, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι παρατηρείται άνοδος στις διανυκτερεύσεις, οι οποίες με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις, αναμένεται να ανέλθουν στα 18,5 εκ. το 2025, σε σύγκριση με 17,9 εκ. το 2024, καταγράφοντας δηλαδή άνοδο της τάξης του 3,3%.

«Επί της ουσίας, κατά το 2025 ο τομέας του τουρισμού επιβεβαίωσε με τον πιο τρανταχτό τρόπο τον πρωταγωνιστικό του ρόλο ως στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης και οικοδόμησης ανθεκτικότητας για την κυπριακή οικονομία, αλλά απέδειξε επίσης ότι είναι, και μπορεί να παραμείνει και πυλώνας προοπτικής», τόνισε, σημειώνοντας ότι παρά τις συνεχείς προκλήσεις και το διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον η συνεισφορά του τομέα στο ΑΕΠ ανήλθε στο 14%, σε σύγκριση με 13,1% που ήταν το προηγούμενο έτος.

Σε απόλυτους αριθμούς τα έσοδα από τον τουρισμό για την τριετία 2023 – 2025 ανήλθαν στο ποσό-ρεκόρ των 9,9 δισ. ευρώ, ανέφερε ο Κώστας Κουμής, προσθέτοντας ότι «πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης με την ανάληψη των καθηκόντων μας, ήταν η επιστροφή του τουρισμού στις υψηλές επιδόσεις του παρελθόντος και η διατήρηση του τομέα σε υψηλές επιδόσεις, «πράγμα που χωρίς αμφιβολία έχει επιτευχθεί».

Ο Υφυπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι, υπό την ευθύνη του Υφυπουργείου Τουρισμού, εντός του 2025 λειτουργούν συνολικά 16 σχέδια κινήτρων, εκ των οποίων τα τέσσερα προέρχονται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε.

Τα πιο πάνω Σχέδια αναμένεται να υλοποιηθούν μέχρι και τη λήξη του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και αναμένεται ότι οι συνολικές πιστώσεις θα είναι της τάξης των €20 εκ. περίπου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που στηρίζονται από εθνικούς πόρους, είπε.

Ανέφερε ακόμη ότι, στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του «Σχεδίου Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών, ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών», ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται 153 έργα με το συνολικό ποσό που αναμένεται να διατεθεί μέχρι και τη λήξη του σχεδίου να ανέρχεται στα €7,7 εκατομμύρια.

Στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του «Σχεδίου Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές για τον Εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τουριστικού Προϊόντος», εγκρίθηκαν για χορηγία 48 επιχειρήσεις με το συνολικό ποσό που αναμένεται να διατεθεί μέχρι και τη διεκπεραίωση των αιτήσεων να ανέρχεται στα €6,9 εκατομμύρια, επεσήμανε.

Στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του «Σχεδίου Χορηγιών για Αναβάθμιση Χώρων Εστίασης ή Καταστημάτων Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής», χορηγήθηκε εντός του 2025 το ποσό του €1,3 εκ., ανέφερε ο κ. Κουμής.

Στο πλαίσιο του «Σχεδίου χορηγιών για τη δημιουργία και εμπλουτισμό εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, τουρισμού υγείας, ευεξίας», εγκρίθηκαν επτά αιτήσεις με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε €1,2 εκ., είπε.

Μαζί με τα πιο πάνω σχέδια, συνέχισε, λειτούργησε και σειρά άλλων σχεδίων με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της τουριστικής βιομηχανίας, την οικοδόμηση ανθεκτικότητας αλλά και την ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού. Τέτοια σχέδια, όπως είπε, είναι το Σχέδιο ψηφιακής μετάβασης παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού, το Σχέδιο επιχορήγησης συνεδρίων, ταξιδίων κινήτρων, λανσαρίσματος προϊόντων, διεθνών διαγωνισμών ειδικών ενδιαφερόντων, το Σχέδιο Επιχορήγησης για τη διοργάνωση Διεθνών Αθλητικών Εκδηλώσεων, το Σχέδιο ενθάρρυνσης ξένων αθλητικών ομάδων, ομίλων, συνδέσμων και ομοσπονδιών για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο, το Σχέδιο Χορηγίας βιωματικών εργαστηρίων παραδοσιακής Χειροτεχνίας, μεταποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και οινογαστρονομίας, το Σχέδιο Χορηγίας Χριστουγεννιάτικων Χωριών 2025-2026 και το Σχέδιο Χορηγίας Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο.

Παράλληλα, ο Κώστας Κουμής σημείωσε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού υλοποίησε σειρά στρατηγικών δράσεων κατά το 2025, αναφέροντας ότι ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2035, τέθηκαν οι βάσεις για την επαναλειτουργία της Σχολής Ξεναγών, ενώ επεσήμανε και την έναρξη των διαδικασιών για την υλοποίηση ολοκληρωμένης ψηφιακής εφαρμογής σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, που θα καλύπτει κάθε γωνιά της Κύπρου, με απώτερο σκοπό βεβαίως την βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας.

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε στη δράση που έχει ήδη αρχίσει να εκπονείται σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, που αφορά την καταγραφή της εξελικτικής πορείας της ιστορίας του τουρισμού της Κύπρου.

«Ασφαλώς και επιθυμία μας είναι να διατηρηθούν οι υψηλές επιδόσεις, όμως την ίδια στιγμή είμαστε αντιμέτωποι με σειρά νέων προκλήσεων, με σημαντικότερη αυτή της κλιματικής αλλαγής», είπε ο Υφυπουργός Τουρισμού. Ως εκ τούτου, εξήγησε, «στόχος μας για το 2026 είναι από τη μια η διατήρηση των επιδόσεων στα ίδια υψηλά επίπεδα και από την άλλη να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία των επισκεπτών μέσα από την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών».

Είναι γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, σημείωσε, «που επενδύουμε συνεχώς στη διπλή μετάβαση, στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση δηλαδή, κάτι που απεικονίζεται στα πλείστα σχέδια που προκηρύσσει κατά καιρούς το Υφυπουργείο Τουρισμού».

Στα αξιοσημείωτα του 2025, επεσήμανε, είναι η ολοκλήρωση της τρισδιάστατης αποτύπωσης των 43 κυριότερων καταδυτικών σημείων στην Κύπρο, αλλά και η ολοκλήρωση της μελέτης για τον καταδυτικό τουρισμό.

«Γενικότερα, η περαιτέρω ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού αποτελεί θέμα υψηλής προτεραιότητας για το Υφυπουργείο Τουρισμού και πλέον ξεχωριστό κεφάλαιο στην Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2035», τόνισε. «Ως Κυβέρνηση θεωρούμε ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού δύναται να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού, ενώ την ίδια στιγμή λειτουργεί ως στοιχείο εμπλουτισμού της τουριστικής εμπειρίας», συμπλήρωσε.

Τους επόμενους μήνες, συνέχισε, «το Υφυπουργείο Τουρισμού προχωρεί σε διενέργεια μελετών για τον τουρισμό υγείας και τον τουρισμό φύσης/υπαίθρου, πέραν της μελέτης για τον καταδυτικό τουρισμό που έχει ήδη παρουσιαστεί».

Στις υψηλές προτεραιότητες του Υφυπουργείου Τουρισμού, ανήκει και ο Αγροτουρισμός, είπε ο Κώστας Κουμής, προσθέτοντας ότι «πέραν των ενεργειών που έγιναν και γίνονται για την διενέργεια εμπλουτιστικών έργων στην ύπαιθρο, το Υφυπουργείο Τουρισμού φροντίζει να προβάλλει τον αγροτουρισμό σε χώρες εξέχουσας σημασίας».

Κατά το 2025 ο αγροτουρισμός ως εναλλακτική πηγή τουρισμού, προβλήθηκε στις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις, κάτι που συνεχίζεται και φέτος όπως είπε. «Σε σχέση με τις αφίξεις σε αγροτουριστικά καταλύματα καταγράφηκαν πέραν των 90.000 αφίξεων το προηγούμενο έτος, που ισοδυναμεί με άνοδο της τάξης του 3% σε σχέση με το έτος 2024, και άνοδο της τάξης του 40,9% σε ορίζοντα τριετίας», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τον Ναυτικό Τουρισμό, ανέφερε ο κ. Κουμής, «εντός του 2025, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες, που αφορούσαν την ανάπτυξη, προβολή και προώθηση του τουρισμού κρουαζιέρας, τόσο εντός, όσο και εκτός Κύπρου, με σημαντικότερη τη συμμετοχή στην επαγγελματική έκθεση «Seatrade Europe» που έγινε στο Αμβούργο».

Σημείωσε, ακόμη, ότι ο τουρισμός κρουαζιέρας κατέγραψε άνοδο της τάξης του 104% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αφού ο συνολικός αριθμός επιβατών ανήλθε στις 278.000 σε σύγκριση με 136.000 το προηγούμενο έτος.

Στο πλαίσιο της φιλοξενίας 30 και πλέον χιλιάδων συνέδρων που αναμένονται να επισκεφθούν την Κύπρο κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κώστας Κουμής ανέφερε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των υπηρεσιών διαμονής και φιλοξενίας, αλλά και την υλοποίηση των εκδρομών ξενάγησης των Συνέδρων, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια της Προεδρίας.

Συνολικά το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει την ευθύνη πέραν των 260 συνεδρίων, είπε, προσθέτοντας ότι η Κύπρος ανέλαβε την ευθύνη με σκοπό την κατάθεση, τον Μάιο του 2026, Συμπερασμάτων Συμβουλίου για τον τομέα του τουρισμού, αφού προηγουμένως γίνει διαβούλευση με όλα τα κράτη μέλη.

«Επί της ουσίας, η Κυπριακή Προεδρία, αξιοποιώντας τις ήδη καταγεγραμμένες δέσμες πολιτικών των προηγούμενων ετών, όπως το Transition Pathway for Tourism, το Report on the Implementation of the Agenda for Tourism 2030, αλλά και την υπό διαμόρφωση Στρατηγική για τον Βιώσιμο Τουρισμό, φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις για ένα Ευρωπαϊκό Τουριστικό Οικοσύστημα που θα είναι πιο ανταγωνιστικό, πιο ανθεκτικό και σίγουρα πιο βιώσιμο για το εγγύς μέλλον, με την κατάθεση δέσμης πολιτικών συμπερασμάτων», τόνισε.

Σε σχέση με το νομοθετικό έργο, ο Κώστας Κουμής επεσήμανε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού προώθησε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σχετικό νομοσχέδιο τον περασμένο Νοέμβριο με σκοπό τη ρύθμιση του καταδυτικού τουρισμού στην Κύπρο, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και προωθήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των χώρων εστίασης και διασκέδασης.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού επένδυσε και επενδύει στην ενδυνάμωση των σχέσεών του με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού, τόσο για ανταλλαγή καλών πρακτικών, όσο και για τη σύναψη στενότερων συνεργασιών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είπε, το 2025 υπογράφηκαν Μνημόνια Συναντίληψης στον Τομέα του Τουρισμού με το κράτος του Ισραήλ και το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.

Κατά το 2025, επιβεβαιώθηκε ότι ο τουρισμός παραμένει σταθερά ένας από τους πιο ισχυρούς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, αλλά και πόλος περιφερειακής ανάπτυξης, τόνισε ο Υφυπουργός Τουρισμού.

Η χώρα μας, συνέχισε, «επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα ως τουριστικός προορισμός, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου κέρδισε έδαφος και οι ειδικές μορφές τουρισμού απέκτησαν μία άνευ προηγουμένου δυναμική».

«Η άνοδος στις αφίξεις της τάξης του 12,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος αποτελεί μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι ήρθε να προστεθεί σε ήδη υφιστάμενη επίδοση-ρεκόρ. Η δε άνοδος της τάξης του 41,6% σε ορίζοντα τριετίας, ξεπέρασε και τις εκτιμήσεις των πλέον αισιόδοξων αναλυτών», επεσήμανε.

Σε σχέση με τα έσοδα, ανέφερε, «και πάλι η χώρα μας καταγράφει μία από τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη, και είμαστε προς αναμονή τόσο των δικών μας μετρήσεων, όσο και των μετρήσεων άλλων χωρών, προκειμένου να δούμε κατά πόσο η χώρα μας κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη».

«Σε σχέση με το 2026, τα πρώτα μηνύματα είναι μόνο ενθαρρυντικά, και αυτό μάς δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε, επενδύοντας ακόμη περισσότερο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προορισμού», είπε ο Κώστας Κουμής.

«Η δική μας ευθύνη, έχοντας πλέον πυξίδα την Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2035, είναι να σχεδιάσουμε τον τουρισμό για την επόμενη δεκαετία, επενδύοντας όσο ποτέ προηγουμένως στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στη βελτίωση της τουριστικής εμπειρίας», τόνισε.

Κληθείς να προβεί σε εκτίμηση για την πορεία του κυπριακού τουρισμού το 2026, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι οι αφίξεις για τον Ιανουάριο κατέγραψαν άνοδο κατά 8,5%, προσθέτοντας ότι «θα έχουμε πληρέστερη εικόνα μέσα στην επόμενη εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης του Βερολίνου». «Εμείς αναμένουμε ότι το ερχόμενο καλοκαίρι θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος», είπε.

«Η θερινή περίοδος για μας πλέον έχει φτάσει στο απόγειο. Δεν μπορούμε να ανέβουμε πιο ψηλά και ούτε επιδιώκουμε να ανέβουμε πιο ψηλά κατά τη θερινή περίοδο», τόνισε, προσθέτοντας ότι «εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να αυξηθούν οι αφίξεις κατά τη χειμερινή περίοδο, εγχείρημα που δεν είναι εύκολο, καθώς η ελκυστικότητα της χώρας μας δεν έχει την ίδια δυναμική σε σχέση με τη θερινή περίοδο».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις ενέργειες του Υφυπουργείου Τουρισμού για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο κ. Κουμής ανέφερε ότι το Υφυπουργείο παρακολουθεί τον βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών ανά μήνα, σημειώνοντας ότι έχει μειωθεί ο βαθμός ικανοποίησης στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, κάτι το οποίο έχει παρουσιαστεί σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας.

«Η Κύπρος πρέπει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής ολιστικά. Εμείς είμαστε συνέχεια σε μία κατάσταση σχεδιασμών, μια κατάσταση που αναμένεται να λάβει μία πιο ισχυρή δυναμική τώρα που γίνονται τα πλάνα δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2035», τόνισε.

Αναφερόμενος στο “coolcation”, που όπως είπε αποτελεί μία νέα τάση που έχει εμφανιστεί στην τουριστική αγορά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την οποία οι πολίτες ανά τον κόσμο αναζητούν προορισμούς με ηπιότερες θερμοκρασίες, ο Υφυπουργός Τουρισμού σημείωσε ότι «στη δική μας περίπτωση υπάρχει εναλλακτική λύση. Η λύση είναι να προωθούμε ανά τον κόσμο την ενδοχώρα της χώρας μας, την ορεινή Κύπρο, την Κύπρο της υπαίθρου, να προωθούμε τον αγροτουρισμό».

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι η Κύπρος δείχνει «αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα» σε γεωπολιτικές κρίσεις σε σχέση με τις άλλες αγορές, προσθέτοντας ότι «έχει εδραιωθεί το αίσθημα ασφάλειας που χαρακτηρίζει την Κύπρο» και ότι ο τουρισμός «έχει επωφεληθεί τα μέγιστα» από την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η Κύπρος. «Παρά το γεγονός ότι έχουν αναδυθεί στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου νέοι και φθηνότεροι προορισμοί από τη χώρα μας, η Κύπρος παραμένει ανταγωνιστική», τόνισε.

