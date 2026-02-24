Απτά αποτελέσματα απέφερε η προ ημερών επίσκεψη της κυπριακής αντιπροσωπείας υπό τον υφυπουργό Τουρισμού Κώστα Κουμή στη Σερβία, στα πλαίσια της τουριστικής έκθεσης του Βελιγραδίου.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια των επαφών των αντιπροσωπειών των δύο χωρών προέκυψαν τα εξής: (α) Συμφωνήθηκε η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στο πεδίο του τουρισμού, το οποίο θα υπογραφεί στην Κύπρο τους επόμενους μήνες, στην παρουσία του Σέρβου Υπουργού Τουρισμού Husein Memic. (β) Τέθηκε στο μικροσκόπιο του ενδιαφέροντος της κυπριακής πλευράς το αεροδρόμιο Nikola Tesla. Όπως διαφάνηκε, το εν λόγω αεροδρόμιο έχει ουσιαστικά μετεξελιχθεί σε Hub Airport (κύριος κόμβος), στοιχείο που απασχόλησε τους αρμόδιους φορείς και αδιαμφισβήτητα θα μπορούσε να επιφέρει, με σκληρή δουλειά, ωφέλιμες εξελίξεις και στον κυπριακό τουρισμό.

Σημειώνεται ότι η Σερβική αγορά, όπως και πολλές άλλες αγορές, κατέγραψε κατά το 2025 ρεκόρ αφίξεων, φτάνοντας στις 63.000, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 57% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αλλά και τριπλασιασμό σε ορίζοντα τριετίας, αφού το 2022 ήταν μόλις 21.000. Πέραν της αντιπροσωπείας του Υφυπουργείου Τουρισμού, στην έκθεση και το κυπριακό περίπτερο συμμετείχαν 20 τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμοί της χώρα μας, όπως ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, περιφερειακές εταιρείες τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και η Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού. Η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν η τιμώμενη χώρα για πρώτη φορά στην ιστορία, της μεγάλης τουριστικής έκθεσης Sajam Turizma 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι.

Στις δηλώσεις του, ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής ανέφερε τα ακόλουθα: «Η τουριστική έκθεση του Βελιγραδίου, αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για το Σερβικό κοινό, όσο και για όσους επιχειρούν στο πεδίο του τουρισμού στις χώρες των Βαλκανίων. Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε φέτος, την μέγιστη τιμή, να είναι για πρώτη φορά τιμώμενη χώρα σ’ αυτή την πολύ ξεχωριστή τουριστική έκθεση, κάτι που είχε συμφωνηθεί πριν από κάποιους μήνες μεταξύ των Προέδρων των δύο χωρών, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ν. Χριστοδουλίδη και του Προέδρου της Σερβίας κ. Aleksandar Vucic.

Ως Υφυπουργείο Τουρισμού είμαστε ικανοποιημένοι από τις επαφές που είχαμε. Το πλέον σημαντικό για εμάς, μετά την επιτυχημένη επάνοδο όλων των αγορών, είναι να διατηρήσουμε τα κεκτημένα του περσινού έτους, και βεβαίως να καταλήξουμε σε άνοδο των αφίξεων κατά την χειμερινή περίοδο. Αυτό ισχύει σίγουρα και για την αγορά της Σερβίας, όπως ισχύει και για όλες τις άλλες αγορές.

Σε σχέση με την οικοδόμηση στενότερων σχέσεων συνεργασίας με την Σερβική Δημοκρατία, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Σερβική κυβέρνηση έδειξε πολύ έντονη διάθεση για οικοδόμηση στενότερων και ισχυρότερων σχέσεων συνεργασίας και στο πεδίο του τουρισμού, κάτι που σίγουρα αποτελεί συνέχεια των επαφών που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στο Βελιγράδι τον περασμένο Απρίλιο. Με την σειρά μας, ως Υφυπουργείο Τουρισμού, είχαμε μία πρώτη ευκαιρία να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα με το αντίστοιχο Υπουργείο Τουρισμού και τον Σέρβο ομόλογο μου, κ. Husein Memic και επιπρόσθετα θεώρησα ορθό, να συζητήσουμε εκτεταμένα και την πτυχή του αθλητικού τουρισμού με τον Σέρβο Υπουργό Τουρισμού κ. Zoran Gajic. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στο πεδίο του τουρισμού, το οποίο θα υπογραφεί στην Κύπρο τους επόμενους μήνες, στην παρουσία του Σέρβου Υπουργού Τουρισμού κ. Husein Memic.

Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι η Σερβική αγορά ως πηγή τουρισμού, αποτελεί μία σημαντική αγορά για την χώρα μας, αναμένεται να διατηρηθεί και εφέτος σε πολύ υψηλά επίπεδα και επιπρόσθετα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την καλή διάθεση της Σερβικής κυβέρνησης για ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας, αποτέλεσμα βεβαίως της άριστης σχέσης μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και ειδικότερα της δικής μας στήριξης στην Ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας.

Επιπρόσθετα και σε σχέση πάντοτε με τα τουριστικά δρώμενα, για την Κυπριακή Δημοκρατία και ειδικότερα για τον κυπριακό τουρισμό, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, το αεροδρόμιο Nikola Tesla έχει ουσιαστικά μετεξελιχθεί σε Hub Airport (κύριος κόμβος), στοιχείο που μας απασχόλησε στις μεταξύ μας συζητήσεις και που αδιαμφισβήτητα θα μπορούσε να επιφέρει, με σκληρή δουλειά, ωφέλιμες εξελίξεις και στον Κυπριακό Τουρισμό. Συνεχίζουμε με σκοπό και στόχο την διατήρηση της Σερβικής αγοράς σε υψηλά επίπεδα, αλλά κυρίως επενδύουμε στην ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και στο πεδίο του τουρισμού».