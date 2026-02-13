Τη νέα Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2035 ενέκρινε την Παρασκευή το Υπουργικό Συμβούλιο, θέτοντας ως βασικό στόχο την προσέλκυση 5 εκατομμυρίων επισκεπτών έως το 2035 και την περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Τουρισμού Κώστας Κουμής.

Η νέα στρατηγική αποτελεί επικαιροποίηση της Στρατηγικής 2030 που είχε εγκριθεί το 2020 και εναρμονίζεται με το όραμα 2035 για βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Ποιοτικός και ολόχρονος τουρισμός

Βασικοί στόχοι της στρατηγικής είναι η αναβάθμιση της ποιότητας, η τουριστική ανάπτυξη με σεβασμό στις αρχές της αειφορίας, η μείωση της εποχικότητας και η σταδιακή μετεξέλιξη της χώρας σε ολόχρονο προορισμό.

Σε σχέση με τη Στρατηγική 2030, δίνεται αυξημένη έμφαση στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη βελτίωση των υποδομών και ειδικότερα στην ενίσχυση της προσβασιμότητας.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού προχωρεί άμεσα στην κατάρτιση πλάνων δράσης για την υλοποίηση των στόχων.

Νέες αγορές και διασπορά επισκεπτών

Ο στόχος για 5 εκατ. επισκέπτες έως το 2035 συνοδεύεται από επιδίωξη καλύτερης γεωγραφικής και χρονικής κατανομής των αφίξεων.

Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική διασπορά αγορών, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε η είσοδος στην αγορά του Καζακστάν.

Όπως σημείωσε, οι αγορές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χωρίς απευθείας αεροπορική σύνδεση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ινδία, με ενέργειες να βρίσκονται σε εξέλιξη για ενίσχυση της ζήτησης σε βάθος χρόνου.

Ψηφιακή και πράσινη μετάβαση

Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, προωθείται η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις του τουριστικού οικοσυστήματος. Σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), προχωρεί η δημιουργία ψηφιακού οδηγού μέσω εφαρμογής.

Τα πλάνα δράσης θα περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες δαπάνες και θα ενταχθούν στους προγραμματισμούς των επόμενων ετών, με συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα.

ΚΥΠΕ