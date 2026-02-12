Συνεχίζεται η στρατηγική επέκταση στην αχανή ασιατική ήπειρο, όσον αφορά στο άνοιγμα νέων τουριστικών προορισμών. Μετά τη Σαουδική Αραβία, χώρα ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο σε σχέση με τις προσπάθειες ανάπτυξης του τουρισμού μας στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, σειρά παίρνει τώρα το Καζακστάν, μια από τις σημαντικότερες οικονομίες της κεντρικής Ασίας.

Όπως είναι γνωστό, μετά την απώλεια της ρωσικής αγοράς, η οποία βρισκόταν στη δεύτερη θέση σε αφίξεις πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, οι αρμόδιοι φορείς, επέλεξαν να κινηθούν σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης για την ανάπτυξη νέων προορισμών, ενώ σειρά τώρα φαίνεται να παίρνει και η Ασία. Η αρχή έγινε με την Πολωνία, η οποία είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα όντας τρίτη μεγαλύτερη αγορά πλέον στο κομμάτι των αφίξεων. Ο υφυπουργός Κώστας Κουμής αποδίδει τεράστια σημασία στην αγορά της Γερμανίας, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήδη, οι προσπάθειες έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς με σημαντική αύξηση στις αφίξεις. Υποσχόμενες αγορές για την Κύπρο θεωρούνται επίσης η Ρουμανία και η Αυστρία.

Ξεκινώντας το ταξίδι προς την ασιατική ήπειρο, το Ισραήλ έχει εξελιχθεί σε μια βασική αγορά για τη χώρα μας, όχι μόνο τουριστικά, αλλά γενικότερα για την κυπριακή οικονομία. Το 2025 βρήκε το Ισραήλ στη δεύτερη θέση όσον αφορά στις τουριστικές αφίξεις.

Ακολούθησε το άνοιγμα της αγοράς της Σαουδικής Αραβίας με τις απευθείας αεροπορικές πτήσεις.

Χθεσινή ανακοίνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού αναφέρεται στην έναρξη τακτικών δρομολογίων για πτήσεις από το Καζακστάν προς την Κύπρο. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για εξέλιξη ιστορικής σημασίας, καθώς η Κύπρος συνδέεται για πρώτη φορά απευθείας με την χώρα της Κεντρικής Ασίας. Οι πτήσεις έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσουν αρχές Ιουνίου 2026 και περιλαμβάνουν σύνδεση του αεροδρομίου Λάρνακας με τις δύο σημαντικότερες πόλεις του Καζακστάν, την πρωτεύουσα Αστάνα και την μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη Αλμάτι. Το δρομολόγιο θα εκτελεί η αεροπορική εταιρεία Air Astana, με δυο πτήσεις εβδομαδιαίως, κάθε Τρίτη και Σάββατο, από την Αστάνα και δυο πτήσεις εβδομαδιαίως, κάθε Πέμπτη και Κυριακή, από το Αλμάτι.

Ο υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι η έναρξη απευθείας πτήσεων από το Καζακστάν προς την χώρα μας, αποτελεί αναμφίβολα επιτυχία. «Το Καζακστάν δεν είναι απλώς μία νέα αγορά, είναι η μεγαλύτερη οικονομία της κεντρικής Ασίας και θεωρούμε ότι δύναται να μετατραπεί σε μία καλή αγορά για τον τουρισμό της χώρας μας σε βάθος χρόνου».