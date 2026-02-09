Η Λεμεσός είναι ένας ιδιαίτερα ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός στη Μεσόγειο, βρίσκεται σε πολύ καλή πορεία και πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, δήλωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής.

Ο κ.Κουμής προήδρευσε σύσκεψης, το πρωί της Δευτέρας, στο ΕΒΕ Λεμεσού, στην παρουσία εκπροσώπων της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, των τεσσάρων Δημάρχων της ευρύτερης Λεμεσού καθώς και άλλων παραγόντων της τουριστικής βιομηχανίας.

Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού αναγνωρίζει τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που έχουν να διαδραματίσουν οι τοπικές αρχές στην αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών της χώρας μας και για τον λόγο αυτό έχει ζητήσει την υποβολή υπομνημάτων από την κάθε Τοπική Αρχή ξεχωριστά, στη βάση δέκα σημείων που έχουν υποδειχθεί από το Υφυπουργείο.

«Θέλουμε να γίνει μια ανοικτή και διεξοδική συζήτηση, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι επί μέρους προορισμοί και ως Υφυπουργείο και ως Κυβέρνηση ανακοινώνουμε, συχνά – πυκνά, σχέδια αναβάθμισης των τουριστικών προορισμών και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε αμέσως μετά την ανάλυση όλων των δεδομένων», συμπλήρωσε.

Υπέδειξε ότι η Επαρχία Λεμεσού καταγράφει ένα ποσοστό επισκεψιμότητας της τάξης του 12,4% που είναι «ένα καλό μερίδιο» και σημείωσε ότι «για εμάς εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο προορισμός Λεμεσός – και αναφέρομαι στην πόλη – αναγνωρίζεται ως ένας ιδιαίτερα ανταγωνιστικός προορισμός σε ολόκληρη τη Μεσόγειο».

Είναι, πρόσθεσε, «ένας προορισμός για τον οποίον λαμβάνουμε εξαιρετικά καλά σχόλια ως Υφυπουργείο Τουρισμού και εκείνο που έχει σημασία είναι να προχωρήσουμε όλοι μαζί προκειμένου να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο ως προορισμός», ενώ σημείωσε και τη βελτίωση που καταγράφεται και την χειμερινή περίοδο.

Ερωτηθείς για θέματα που υποδείχθηκαν κατά τη σύσκεψη είπε πως έχει σημειωθεί η ανάγκη αναβάθμισης δημόσιων χώρων, ώστε να αξιοποιηθούν τουριστικά στα επόμενα χρόνια, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάγκη αναβάθμισης του Τσιρείου σταδίου και του παραλιακού μετώπου «θέματα τα οποία έχει υπόψη της η Κυβέρνηση», όπως είπε. Επίσης, συνέχισε, «έγινε αναφορά για την Ακταία Οδό, η οποία με την αποπεράτωση της αναμένεται να δώσει μια νέα δυναμική στο τουριστικό οικοσύστημα της Λεμεσού».

Παράλληλα, ο Υφυπουργός Τουρισμού υπογράμμισε πως τα πλείστα ξενοδοχεία της πόλης είναι πολύ υψηλού επιπέδου και πως η Λεμεσός απευθύνεται σε άτομα υψηλότερης εισοδηματικής στάθμης, ενώ «παρουσιάζει και ένα πολύ υψηλό ποσοστό από επισκέπτες που διαμένουν, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, σε συγγενείς και φίλους (μόνιμους κάτοικους από τρίτες χώρες), και αυτό είναι ένα στοιχείο που λαμβάνουμε υπόψη, γιατί επηρεάζει τη μέση κατά κεφαλή δαπάνη, που είναι χαμηλότερη σε αυτήν την περίπτωση».

Λέγοντας πως «ο προορισμός Λεμεσός είναι σε πολύ καλή πορεία», σημείωσε ότι έχουν αυξηθεί και οι τουριστικής φύσεως δράσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια και εξέφρασε την προσδοκία ότι «τα επόμενα χρόνια θα γίνουν ακόμη περισσότερα».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λεμεσού και Πρόεδρος του ΕΒΕ Λεμεσού, Αντρέας Τσουλόφτας, είπε πως η Εταιρεία έχει όραμα και πρόγραμμα για το τουριστικό προϊόν της Λεμεσού και κάλεσε το Υφυπουργείο να βοηθήσει στην υλοποίησή του «για το καλό του τουριστικού προϊόντος της πόλης μας».

Πρόσθεσε πως σχετικό υπόμνημα, με θέσεις και προτάσεις, έχει υποβληθεί στο Υφυπουργείο ενώ σημείωσε πως το όραμα της ΕΤΑΠ Λεμεσού είναι πολύ μεγαλύτερο από το σχέδιο δράσης που υπογράφεται σήμερα (συμφωνία δημόσιας χρηματοδότησης για το 2026) με το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Ο κ.Τσουλόφτας είπε ακόμη πως υπάρχει ανάγκη για οικονομική στήριξη προς αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΑΠ Λεμεσού και εξήρε το έργο που επιτελούν όλες οι Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης στον τόπο.

ΚΥΠΕ