Στις 48 ανήλθαν οι πτήσεις που ακυρώθηκαν σήμερα από και προς τα αεροδρόμια της Κύπρου, λόγω της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο philenews η διαχειρίστρια εταιρεία, ακυρώθηκαν συνολικά 36 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας και 12 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Πάφου.

Οι πτήσεις που ακυρώθηκαν αφορούν κυρίως χώρες της Μέσης Ανατολής, των οποίων έκλεισε ο εναέριος χώρος, και κυρίως τα αεροδρόμια του Ισραήλ.

Εξάλλου, πολλές αεροπορικές εταιρείες – ανάμεσά τους Aegean και Wizz – προχώρησαν από χθες σε αναστολή των πτήσεών τους προς το Ισραήλ και χώρες του Κόλπου.