Νέο ιστορικό υψηλό κατέγραψαν τα έσοδα από τον τουρισμό το 2025, φθάνοντας τα €3,69 δισ., σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά €486,7 εκατ. σε σύγκριση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάκαμψη του τομέα.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, για την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025 τα έσοδα ανήλθαν σε €3.696,1 εκατ., έναντι €3.209,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, καταγράφοντας αύξηση 15,2% σε ετήσια βάση.

Θετική ήταν και η εικόνα στο τέλος του έτους. Τον Δεκέμβριο του 2025, τα έσοδα από τον τουρισμό διαμορφώθηκαν στα €96,7 εκατ., αυξημένα κατά 11,3% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, όταν είχαν ανέλθει σε €86,9 εκατ.

Δαπάνες τουριστών

Σε ό,τι αφορά τη μέση κατά κεφαλή δαπάνη, αυτή ανήλθε τον Δεκέμβριο του 2025 στα €616,29, παρουσιάζοντας μείωση 5,7% σε σχέση με τα €653,27 του αντίστοιχου μήνα του 2024.

Οι Ισραηλινοί τουρίστες, που αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη αγορά τον Δεκέμβριο του 2025 με 19,1% του συνόλου, δαπάνησαν κατά μέσο όρο €145,03 ημερησίως. Ακολούθησαν οι Βρετανοί τουρίστες, με μερίδιο 19,0%, των οποίων η μέση ημερήσια δαπάνη ανήλθε σε €65,39.

Τρίτη μεγαλύτερη αγορά ήταν η Πολωνία, με ποσοστό 11,3%, με τους τουρίστες από τη χώρα να δαπανούν κατά μέσο όρο €85,69 ημερησίως.